Da Agea il valore del greening calcolato per la campagna 2019

Come ogni anno, sono stati eseguiti i lunghi e complessi calcoli necessari per determinare alcune fattispecie di fondamentale importanza relativamente alla PAC ed ai suoi pagamenti.

Con la Circolare Agea n. 0037208 del 03/06/2020, vengono disciplinati molti aspetti di dettaglio.

In effetti, dato che il periodo è quello in cui prendono forma i pagamenti finali della campagna 2019, si tratta di notizie molto utili e di grande importanza.

Tra i molteplici argomenti trattati, preme, in questo frangente, sottolineare come si siano conclusi anche i calcoli relativi alla determinazione del greening per la campagna 2019. Esso si attesta al 51,75% del valore dei titoli attivati dall’agricoltore.

Il greening è di importanza fondamentale, in quanto molti agricoltori sono obbligati al rispetto dei suoi vincoli, che sono diversificazione, mantenimento dei prati permanenti e rispetto delle EFA. Il greening è un pagamento supplementare spettante a chi rispetta tali vincoli e, per il 2019, come anticipato, risulta pari al 51,75% del valore dei titoli base.

La determinazione del greening, quindi, è parte integrante dei pagamenti PAC ed è fondamentale per la determinazione dei saldi della campagna 2019