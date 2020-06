Contest fotografico alla scoperta del patrimonio culturale della Valle Stura

L’Unione Montana Valle Stura, nell’ambito del progetto “Valle Stura. Una valle, mille opportunità” finanziato dal bando “Patrimonio culturale” della Fondazione CRC, lancia un contest fotografico e una caccia al tesoro fotografica che vogliono portare durante l’estate i partecipanti alla scoperta del ricco patrimonio culturale vallivo.

Il contest fotografico, dal titolo “Turistica cultura in Valle Stura”, intende far riflettere sulle potenzialità turistiche del patrimonio culturale costruito della valle mentre la caccia al tesoro vuole portare la popolazione locale, i visitatori e gli appassionati alla scoperta dei beni disseminati sul territorio, nonché delle pagine del portale www.visitstura.it dedicate alla cultura.

A partire dal 15 giugno sul sito istituzionale dell’ente (www.vallestura.cn.it) e sulla pagina facebook (@UnioneMontanaValleStura) troverete i regolamenti dei contest e gli indizi che vi serviranno per partire all’esplorazione della valle Stura e provare a vincere i numerosi buoni messi in palio (materiale fotografico, discese in rafting omaggiate da KeRafting, visite guidate personalizzate al patrimonio, pernottamenti omaggiati dal rifugio Dahu de Sabarnui, pacchetti visita al Forte di Vinadio, passeggiate a cavallo, cene e prodotti locali).

Possibilità di inviare le foto, con le modalità descritte nel regolamento, fino la 23 agosto.

Il progetto “Valle Stura. Una valle, mille opportunità” finanziato dal bando “Patrimonio culturale” della Fondazione CRC ha permesso di implementare la promozione digitale, cartacea e on-site del patrimonio culturale, allo scopo di raggiungere un pubblico più vasto di potenziali fruitori dello straordinario patrimonio vallivo e aumentare di conseguenza il numero dei visitatori. Il progetto ha mappato e descritto circa 170 beni della valle mentre per alcuni di essi (un bene religioso e un bene civile per ogni comune) è stata realizzata una scheda descrittiva approfondita e completa di bibliografia. A seguito di ciò sono stati creati 10 itinerari tematici culturali, come ad esempio quello dedicato agli altari o quello dedicato ai personaggi storici, sono stati realizzati dei pannelli con un’identità grafica comune che verranno installati presso i 26 beni oggetto delle schede approfondite ed è stato realizzata un depliant promozionale di questo immenso patrimonio. Tutto il materiale sarà disponibile in italiano, francese ed inglese e potrà essere liberamente consultabile e scaricabile nella sezione “Cultura e arte” del sito www.visitstura.it