Coronavirus e fase 3, quanto è difficile mantenere il distanziamento sociale

Il distanziamento sociale, ad esempio, è sempre più una promessa difficile da mantenere, soprattutto nell’imminenza nella fase 3. Proviamo a spiegare meglio come funziona. Stare con la mascherina abbassata a dieci centimetri dall’interlocutore non è distanziamento. Ansimare in faccia alla gente mentre tenti di smaltire due mesi di lockdown con una corsetta non è distanziamento. Fare l’aperitivo in dieci seduti allo stesso tavolo appiccicati come magneti non è distanziamento.