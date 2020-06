Dogliani è pronta per una ripartenza turistica

A piccoli passi verso la normalità. La ripresa si nota anche da dettagli, come la riapertura da venerdì 19 giugno dell’ufficio informazione e accoglienza turistica di piazza Umberto I. Dopo la chiusura per la pandemia, l’attività, che in questi mesi è proseguita in modalità back office, riparte in presenza e segna l’inizio della nuova stagione turistica, con l’autorizzazione agli spostamenti a partire dal 15 giugno anche dei turisti Europei.

Fino alla fine di giugno l’ufficio seguirà il seguente orario: venerdì 10.00-12.30 sabato 10.00-12.30 15.30-18.00 domenica 10.00-12.30; poi a partire dal mese di luglio l’apertura verrà ampliata anche al martedì, mercoledì e giovedì dalle 10.00 alle 12.30.

“Riteniamo di fondamentale importanza – sostiene Gian Luca Demaria Assessore alla Promozione del Territorio del Comune di Dogliani – garantire l’informazione e l’accoglienza al turista e per questo abbiamo ampliato anche l’orario di apertura. Ancor di più in questa fase post emergenziale, abbiamo il dovere di non mancare a questo importante appuntamento con i turisti, dando loro la possibilità di conoscere le bellezze delle colline di Langa che permettono di godere di relax, natura e ottimo cibo e vino, il tutto fruibile in massima sicurezza. Abbiamo qualche buon segnale di ripartenza: questa settimana abbiamo organizzato la prima visita guidata alla cittadina e a breve saranno pronti tre sentieri da fruire a piedi o con e-bike. L’enoturismo e le Langhe hanno tutte le caratteristiche per essere motore della ripartenza”.