Monastero di Vasco: oggi la riapertura della biblioteca civica

Riapre quest'oggi, dopo un lungo periodo d'inattività legato alla pandemia di Coronavirus, la biblioteca civica di Monastero di Vasco: un traguardo celebrato sui social network da parte delle sue volontarie, che hanno resi noti anche gli orari d'apertura al pubblico e le norme che gli utenti sono tenuti a osservare.

Per quanto concerne la fascia oraria, al momento l'accesso in biblioteca sarà possibile il mercoledì e il sabato dalle 14.30 alle 16.30.

Otto, invece, le regole anti-contagio da rispettare:

1) Accesso consentito ad un massimo di due persone per volta, che dovranno mantenere la distanza di almeno un metro (nel caso in cui non siano congiunti);

2) Obbligo di indossare la mascherina (che dovrà coprire naso e bocca) in tutte le aree della biblioteca;

3) Necessario igienizzare le mani, utilizzando l'apposito dispenser sistemato all'ingresso;

4) L'accesso alle aree lettura è momentaneamente sospeso;

5) Vietata la consultazione a scaffale: il materiale librario potrà essere maneggiato solo dai volontari;

6) I libri restituiti saranno messi in quarantena per 14 giorni, quindi si potrebbe palesare un'eventuale ridotta disponibilità di volumi;

7) Si consiglia di permanere in biblioteca solo lo stretto necessario;

8) Per avere la certezza della disponibilità di un volume è gradito scrivere a biblioteca.monasterodivasco@gmail.com o utilizzare Facebook e Instagram. Durante gli orari d'apertura i volontari provvederanno a rispondere.