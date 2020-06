"Racconigi in bianco e nero", il secondo appuntamento delle visite guidate in attesa della riapertura del Castello e del Parco

Sabato 20 e domenica 21 giugno secondo appuntamento di “Racconigi si racconta”. L'Ufficio Turistico di Racconigi in collaborazione con Conitours propone alcune visite molto speciali in attesa della riapertura del Castello e del Parco Reale.

“Racconigi in Bianco e Nero” è la proposta che permetterà ai visitatori di fare un tuffo nel passato. A guidarci saranno alcune cartoline d'epoca che aiuteranno a raccontare la città nei primi decenni del Novecento. La visita sarà anche un modo per divertirsi cercando l'inquadratura fotografica perduta e mettendosi in gioco per animare nuove cartoline. Sarà interessante scoprire cos'è cambiato e cosa resta di quei tempi. Per immergervi completamente nell'atmosfera ed entrare nel gioco, i visitatori sono invitati a vestirsi in bianco ed in nero. Ad arricchire la narrazione ci aiuteranno le parole di Carlo Maria Franzero nel suo romanzo “La casa dei sogni” e le interviste degli anni '80 di Luciano Allasia ai Racconigesi. A chiudere il percorso una pausa relax in collaborazione con Dream Bar e Plaza Café. Ci permetteremo di non seguire in questo caso i consigli dei locali: ”Per fare il caffé bruciavamo la melia … era abbastanza buono”! Dopo il successo del primo appuntamento, l'Ufficio Turistico vuole sfatare la diceria che vuole che “Nulla mai accadeva nella cittadina sonnolenta, ove persino il castello sembrava fuori posto”.

Le visite si svolgono sabato 20 e domenica 21 alle ore 15e ore 17.

Il terzo appuntamento: 27 e 28 giugno, inforcheremo la bicicletta e faremo un breve percorso tra gli ex beni agricoli che appartennero ai Principi di Carignano e poi alla Famiglia Reale. Per garantire la sicurezza, l'Ufficio Turistico si è imposto una serie di regole che hanno l'obiettivo di tutelare la salute e che danno la possibilità di fruire delle esperienze con un numero molto ridotto di partecipanti. Per ogni visita i numeri sono quindi limitati e la prenotazione è obbligatoria: Conitours – 0171 696206 – info@cuneoalps.it