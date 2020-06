Promozione: Busca, panchina a Mauro Giordana

Mauro Giordana sarà l’allenatore della prima squadra dei grigi nella stagione sportiva 2020/2021: l'accordo di massima raggiunto in questi giorni diventerà ufficiale dal 1° luglio.

Classe 1962, Giordana è reduce da un ottimo campionato sulla panchina del Valle Varaita, con il quale stava occupando la nona posizione nel girone C di Promozione prima dello stop forzato per l'emergenza coronavirus.

Vanta nel suo passato un lungo percorso come tecnico e istruttore nel settore giovanile dell’Ac Cuneo 1905, società per la quale guidò a ottimi risultati le compagini Under 15 e Under 17, prima di approdare al Revello nel 2018/19, dove visse la sua prima esperienza tra i “grandi”.

“Sono convinto che Mauro Giordana saprà aiutarci tanto, spingendoci a migliorare ancora. Ha dimostrato di essere un allenatore molto capace, che fa giocare bene le sue squadre e sa valorizzare i ragazzi che ha a disposizione. Inoltre per noi è importantissimo il feeling che sa instaurare con i giovani: visti gli investimenti sul settore giovanile che abbiamo fatto negli ultimi tempi (e che continueremo a fare) ci sembra doveroso inserire una figura come la sua” – ha spiegato il presidente Gabriele Rosso.