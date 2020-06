Seconda Categoria: il centrocampista Andrea De Angelis passa al San Benigno

Importante colpo di mercato per il San Benigno che si assicura le prestazioni di Andrea De Angelis, classe 1994, centrocampista.

Per lui quasi un "ricongiungimento" con il papà Antonio che ha appena confermato la disponibilità alla guida tecnica della squadra Scuola Calcio San Benigno 2RG che milita nel Torneo provinciale under 14 annata 2007.

Il neo acquisto: “In primis ci tengo a ringraziare la Famiglia Turco per tutto ciò che mi hanno dato facendomi sentire come “a casa” e accolto come un figlio nel Bisalta. Quest’anno sarà un anno molto importante per me e per quello che sarà il mio futuro, ho deciso di tornare nel calcio a 11 dopo due anni di calcio a 5. Ho preso questa scelta per prendermi qualche rivincita con qualcuno ma soprattutto con me stesso. Ho scelto San Benigno perché ho trovato di fronte un progetto ambizioso, con fame di vittoria, e soprattutto nonostante io sia stato due anni lontano dal calcio a 11, mi hanno dimostrato di avere una grande fiducia in me, che spero di poter ripagare presto sul campo.“