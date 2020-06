Principio di incendio questa notta in centro città a Bra. Le fiamme sono divampate verso l’una di notta all’interno dell’alloggio in via Serra, zona Municipio.

Per fortuna non ci sono state conseguenze gravi né feriti.

Chiamati sul posto i Vigili del Fuoco volontari di Bra e la squadra di Alba che tuttavia non è dovuta intervenire.

Presente anche una squadra dei Carabinieri e gli operatori del 118 che per precauzione hanno visitato una signora che abita all’interno dell’alloggio.