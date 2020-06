Savigliano, le associazioni Cenacolo "Clemente Rebora" e "Massimiliano Kolbe" ricordano Giovenale Tallone

Associazioni Culturali Cenacolo “Clemente Rebora” e “Massimiliano Kolbe” - Premio di Poesia e Narrativa, partecipano al lutto che ha colpito la famiglia Tallone per la scomparsa di Giovenale Tallone.

"Ricordiamo commossi il Maestro Giovenale, figura poliedrica nell'impegno sociale e culturale nella nostra città.

Ha profuso passione e impegno a partire dagli anni '80 nel sodalizio del Premio Nazionale di Poesia e Narrativa “Massimiliano Kolbe” e nel progetto dell'Associazione Culturale del “ Cenacolo Clemente Rebora “; manifestazioni dell’intelligenza del cuore e dell’anima che hanno aiutato a leggere nel profondo, gli avvenimenti quotidiani, le inquietudini esistenziali, le gioie e le sofferenze della vita, e che ha consentito di irrobustire una visione dell’uomo e della società in cui trovano spazio i valori essenziali e ogni forma di espressione artistica".

Giovenale Tallone, conosciuto e apprezzato Segretario del Premio Nazionale di Poesia e Narrativa “Massimiliano Kolbe”, Poeta in lingua piemontese, Organista da sempre nella Parrocchia di S. Pietro in Savigliano; è stato artefice di altre varie iniziative come la fondazione del “ Circolo Avvenire”, l'istituzione del “ Movimento per la vita “ e successivamente del “ Centro di aiuto alla vita “, dell’adesione all’A.N.CO.L. ( Associazione Nazionale Comunità Lavoro ), al C.I.F. ( Centro Italiano Femminile ) e all'A.V.A.S.S. ( Associazione Volontari Assistenza Socio Sanitaria ). Nell'Anno dell’anziano ha realizzato la stampa del libro "Gli anziani raccontano".