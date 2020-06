State per vendere o acquistare la vostra casa e dovete decidere a quale agenzia immobiliare affidare l’incarico?

Quando si decide di vendere o acquistare casa bisogna prendere in considerazione numerosi aspetti economici, legislativi e burocratici, col rischio di rimanere incastrati in una serie di obblighi e adempimenti non facilmente gestibili, oltre a tutto ciò che concerne la ricerca dell’immobile giusto o del compratore e la gestione del rapporto con la potenziale controparte. È per tutti questi motivi che può risultare particolarmente conveniente rivolgersi all’ Agenzia Marina Immobiliare per non incorrere in errori e usufruire della consulenza di persone esperte e preparate nel proprio settore di attività

Affidarsi a Fabrizio Baccino dell’Agenzia Marina Immobiliare per vendere la propria casa o per acquistarne una nuova significa in primo luogo liberarsi di tutta una serie di incombenze che, per mancanza di tempo e di conoscenza della materia, possono risultare particolarmente difficili da seguire personalmente

Fabrizio non si pone come semplice accompagnatore nella visita, ma come vero e proprio consulente a 360° per la compravendita dell'immobile

Volendo rispondere alla domanda “perché scegliere l’Agenzia Marina immobiliare?” possiamo dunque individuare 4 motivi principali:

1) VALUTAZIONI IMMOBILIARI A PREZZO DI MERCATO

Effettuiamo valutazioni corrette degli immobili usando parametri comparativi in funzione dei prezzi effettivamente realizzati e di venire incontro alle esigenze di compratori e venditori, evitando loro sgradite sorprese sul prezzo, oltre che di verificare tutta la documentazione relativa al bene al fine di tutelare sotto tutti i punti di vista i soggetti coinvolti nella trattativa.

2) RISPARMIO DI TEMPO NEL RAGGIUNGIMENTO DELLA COMPRAVENDITA

Il nostro team segue tutta la trattativa tra compratore e venditore, occupandosi in prima persona anche degli adempimenti burocratici previsti dalla legge e delle incombenze da svolgere presso gli uffici pubblici, verifiche delle regolarità urbanistiche grazie anche alla collaborazione con tecnici qualificati. Senza contare, inoltre, il prezioso lavoro svolto nelle fasi che precedono l’apertura delle trattative: un buon agente immobiliare, infatti, sarà in grado di far incontrare domanda e offerta tenendo conto di tutte le esigenze delle parti, individuando in breve tempo l’immobile perfetto per ciascun potenziale cliente e, di conseguenza, il cliente perfetto per ciascun venditore.

3)MASSIMA TUTELA DEI SOGGETTI COINVOLTI

Quando ci si chiede perché bisogna scegliere Marina Immobiliare per comprare o vendere casa, un aspetto fondamentale da considerare è proprio quello della tutela del compratore e del venditore di fronte alla legge. Questo perché ci occupiamo della verifica preventiva di tutti i documenti relativi all’immobile in vendita, garantendo così all’acquirente l’assenza di sgradite sorprese, e segue la trattativa tra le parti facendo sì che ogni passaggio rispetti le norme vigenti, dalla sottoscrizione della proposta scritta al versamento della caparra e fino alla definitiva conclusione della trattativa di fronte al notaio. Elenchiamo di seguito le nostre attività a tutela del buon esito della compravendita:

4)PROMOZIONE DELL’IMMOBILE E CORRETTA ESPOSIZIONE DEI SUOI VANTAGGI

Il nostro lavoro presenta vantaggi enormi sia per il venditore che per il compratore, in quanto per entrambi i soggetti sono previsti servizi che favoriscono il miglior risultato finale. L’attività di promozione dell’immobile svolta , per esempio, non potrà mai essere eguagliata da un tentativo di vendita privata, in quanto la nostra squadra riuscirà, tramite numerosi canali, a raggiungere molti più potenziali clienti di quanto non possa fare un singolo proprietario attraverso il classico annuncio. Dall’altro lato, siamo in grado di individuare in maniera precisa i potenziali compratori che possono essere interessati a quello specifico immobile, grazie alla conoscenza di gusti, esigenze e necessità di ciascun utente inserito nel proprio database. Ai clienti inoltre viene data la possibilità di visionare anche più volte l’immobile di interesse e gli vengono illustrati tutti i vantaggi e svantaggi dello stesso, proprio per far sì che l’acquisto sia realmente voluto e consapevole: una sicurezza in più per evitare incauti acquisti e per riconoscere realmente, tra mille, la casa dei propri sogni.

CHI SIAMO?

Marina Immobiliare Real Estate di Fabrizio Baccino è un team composto da collaboratori efficienti e qualificati in grado di offrirVi gratuitamente consulenze immobiliari, mutuistiche, tecnico-fiscali e di natura commerciale; il nostro metodo prevede che l’agenzia vi segua in tutte le fasi della trattativa fino al rogito ed anche oltre!

Ci proponiamo carichi di motivazioni, colmi di entusiasmo, armati di chiarezza e di trasparenza.

Marina Immobiliare mette a vostra disposizione la sua esperienza nel settore immobiliare maturata nel corso degli anni, la sua cortesia e competenza.

Operiamo nel settore immobiliare dal 1997 sulla zona di Imperia e provincia. La nostra volontà di offrirvi servizi di livello sempre più alto rendono semplice la compravendita e l’affitto di immobili, guidandovi e consigliandovi con cura e trasparenza in tutte le fasi della trattativa fino alla realizzazione finale

Per ulteriori informazioni:

AGENZIA MARINA IMMOBILIARE

Via Magenta, 54 - Imperia

Telefono: 0183 764049