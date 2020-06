FORTEmente ECO, al via i laboratori per famiglie al Forte di Vinadio

Domenica 14 giugno al Forte di Vinadio avrà luogo il primo appuntamento del programma FORTEmente ECO, una serie di cinque incontri a tema Eco-Friendly che la Fondazione Artea e il Comune di Vinadio proporranno ogni seconda domenica del mese fino a ottobre (12 luglio, 9 agosto, 13 settembre, 11 ottobre) per sensibilizzare le famiglie con bambini da 3 a 12 anni al rispetto dell’ambiente, in occasione di visite didattiche a loro dedicate. I bambini partecipanti verranno omaggiati con un astuccio #SEITUECOCOMPATIBILE? realizzato con teli di recupero dall’azienda Giesse Logistica e una bottiglietta SanThè delle Fonti di Vinadio.

Il programma “FORTEmente ECO”, realizzato nell’ambito del progetto “Et Voilà” finanziato dalla Fondazione CRC (Bando Musei da Vivere 2019-2020), vede capofila il Comune di Vinadio, in partenariato con l’Unione Montana Valle Stura e la Fondazione Artea, incaricata del coordinamento. “FORTEmente ECO” si rivolge al target delle famiglie italiane e francesi e si pone l’obiettivo di promuovere e rendere fruibili gli spazi museali del Forte mediante l’attivazione di percorsi di visita e attività di animazione a misura di bambino. Attraverso iniziative di educazione alla sostenibilità, famiglie e bambini sono invitati alla scoperta di nuovi modi per essere ecologici, ridurre i consumi e agire nel rispetto dell’ambiente. Così il Forte di Vinadio mira a far comprendere quanto la sostenibilità possa diventare semplice e naturale, proponendo ai suoi visitatori piccoli accorgimenti, idee e soluzioni green da adottare all’interno delle mura domestiche.

Nello specifico, le attività di domenica 14 giugno prevedono, alle 15, la visita animata “Sua Maestà il Forte” dove i bambini partecipanti guidati dalle sagome della mascotte Tino, il Sergente colombo del Fortino, e con l’ausilio di un libro-poster tutto da costruire, si divertiranno a scoprire la storia e le curiosità della fortezza militare con varie interazioni sensoriali. Alle 16, invece, si terrà il laboratorio eco-friendly “Il ramo dei sogni”, a cura di Michela Basso e Nadia Garnero, che aiuteranno i piccoli visitatori a realizzare un ramo speciale a cui appendere mille forme e materiali per decorare le finestre e sognare un mondo sempre più pulito.

La prenotazione è obbligatoria. Tutte le attività saranno svolte in sicurezza nel rispetto dei protocolli anti Covid-19 e per i bambini al di sotto dei 6 anni non c’è obbligo di indossare la mascherina. Per informazioni: 0171 959151 – 3404962384 – info@fortedivinadio.com – www.fortedivinadio.com.