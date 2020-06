Moretta, Estate Ragazzi 2020 si parte: tutte le date, i costi, le modalità di iscrizione

Il Comune di Moretta, in collaborazione con l’associazione Atletica Moretta e con l’oratorio, organizza l’Estate Ragazzi 2020 dal 29 giugno al 31 luglio.

Emanuela Bussi, vicesindaco, spiega: "Non volevamo rinunciare a quello che è uno degli appuntamenti più importanti per i nostri bambini e i nostri giovani. È un momento di socialità fondamentale; quest’anno più che mai dopo mesi in cui i più piccoli sono rimasti confinati dentro le mura di casa. Grazie alla collaborazione delle associazioni e dei gruppi sul territorio, abbiamo messo insieme la forze e siamo riusciti a produrre una proposta che crediamo essere importante per le famiglie, nel rispetto di tutte le regole imposte dai protocolli per l’emergenza sanitaria".

La proposta per l’estate 2020 si chiamerà “E...state a un metro”, quasi a sottolineare l’importanza del rispetto delle norme, senza però rinunciare al divertimento.

Tutti gli iscritti saranno suddivisi in piccoli gruppi, che agiranno in autonomia, ma resteranno coordinati gli uni agli altri.

I bambini dai 3 ai 6 anni avranno come “base” i locali della scuola dell’Infanzia: l’orario sarà dalle 8 alle 13.

I bambini di età compresa tra i 7 e gli 11 anni potranno scegliere se partecipare alle attività del mattino oppure del pomeriggio, o ancora all’intera giornata. La loro Estate Ragazzi si terrà nel parco del Santuario dalle 8 alle 18.

I ragazzi dai 12 ai 15 anni avranno infine come “base” i locali dell’oratorio, ogni pomeriggio dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 18.

i costi di iscrizione sono 10 euro a settimane per le formule “solo mattino” o “solo pomeriggio” oppure 25 euro a settimana per l’intera giornata. A questi costi vanno aggiunti 5 euro “una tantum” per l’iscrizione. Complessivamente potranno partecipare all’iniziativa 180 bambini.

"Per venire incontro alle esigenze imposte dall’emergenza – continua Bussi -, il Comune ha messo in campo più risorse e messo a disposizione gli spazi di Cascina San Giovanni e della palestra della scuola Primaria. È importante sottolineare come molte associazioni si siano rese disponibili a collaborare per offrire un ventaglio di attività e iniziative all’Estate Ragazzi".

Sul modulo di iscrizione e sul sito del Comune di Moretta sono elencate tutte le regole di comportamento che verranno adottate in adeguamento al protocollo sanitario.