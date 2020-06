A Cuneo torneranno i giovedì di shopping sotto le stelle: "Un appuntamento che si ripete da anni e che non vogliamo annullare"

Un appuntamento tradizionale delle estati cuneesi, che si ripete da anni. Lo shopping del giovedì sera nel mese di luglio, con l'avvio dei saldi estivi.

Bar aperti, passeggiate e la possibilità, soprattutto per chi lavora tutto il giorno, di dedicarsi agli acquisti. Mai come in questo 2020 c'è bisogno di recuperare un po' di normalità.

Ed ecco che Confcommercio sta organizzando gli appuntamenti del giovedì sera, che prenderanno il via a luglio per proseguire anche in agosto, quando inizieranno ufficialmente i saldi, posticipati di un mese a causa del coronavirus.

A confermarlo Roberto Ricchiardi, presidente provinciale di Federmoda, e l'assessore al Commercio del Comune di Cuneo Luca Serale.

"Non potevamo disperdere o non proporre un appuntamento così amato dai cuneesi, che si ripete ormai da anni. Stiamo cercando di trovare il modo di fare qualche promozione anche nel mese di luglio, perché la legge in teoria vieta di farne nei 30 giorni che precedono l'avvio dei saldi. Ma questo è un anno anomalo. Attendiamo il nuovo dpcm e le successive decisioni della Regione, in modo da poter fare sconti e offerte già a luglio", spiega Ricchiardi.

La crisi economica e psicologica dovuta alla pandemia ha portato ad un crollo dei consumi, stimato in circa 84miliardi, stando al rapporto diffuso ad inizio maggio dall'Ufficio Studi di Confcommercio. E i tre quarti delle perdite riguardano vestiario e calzature, automobili e moto, servizi ricreativi e culturali, alberghi, bar e ristoranti.

Certamente non saranno sufficienti i giovedì di shopping cittadino per risollevare il commercio e la ristorazione da mesi di chiusura, ma è comunque una prova di normalità, la riconferma di una tradizione importante per la città, in uno scenario di eventi annullati. "Questo non è propriamente un evento e probabilmente non ce ne saranno ad accompagnare le serate di shopping. Ma in un momento come questo credo che sia un evento anche farsi una passeggiata la sera e potersi vivere Cuneo con i suoi negozi aperti. Tutti abbiamo visto quanto sia triste una città con le serrande abbassate", conclude Ricchiardi.