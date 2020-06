Dall’artista braidese Egle Montersino, la confettura di fragole come nonna comanda

Adoriamo i piatti gourmet di oggi, ma di fronte alla cucina della nonna qualsiasi chef perde la sfida! È a questa memoria che si ispira Egle Montersino per consigliare ricette capaci di risvegliare in noi i ricordi di persone amate, di luoghi del cuore, di attimi felici.

Racconta l’artista braidese: “È una giornata piena di sole. Il profumo delle rose si mischia all’odore del caffè appena tostato. Scorrendo fogli un po’ sgualciti di vecchi appunti di cucina, sono riaffiorati ricordi. Personaggi paesani e noi giovani ragazze con capelli cotonati e tacchi a spillo ci recavamo nella sala danze, odorosa di fumo da togliere il respiro. Ci divertivamo e sentivamo palpitare il cuore. Tornando a casa, la campana della chiesa batteva l’ora. In lontananza si sentiva un gaio miagolio di gatti innamorati e un trambusto di giovani che ridevano animosamente. Ricordi dolci come la confettura di fragole della nonna materna”.

Ecco come farla: “Lasciate in infusione per 12 ore in un tegame: 1 kg di fragole, 800 grammi di zucchero e il succo di 2 limoni. Quindi, mettete gli ingredienti sul fuoco per un’ora, schiumando di tanto in tanto. Successivamente, frullate il tutto e versate il composto ottenuto in vasetti. Sterilizzate questi ultimi per venti minuti”.

Il risultato? Sarà davvero eccezionale.