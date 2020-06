Volley A2/F - Lpm Bam Mondovì: la neo pumina Alessia Mazzon ci racconta un pò si se (VIDEO)

Alessia Mazzon in una immagine di repertorio

Ventun'anni e tanta voglia di essere protagonista in campo. Per Alessia Mazzon, la nuova centrale della Lpm Bam Mondovì, l'avventura monregalese può rappresentare un autentico trampolino di lancio per la sua carriera da giocatrice. La stoffa c'è! ed è anche di ottima fattura. Ora spetta soprattutto a coach Delmati aiutare Alessia nel consentirle di fare il salto di qualità che tutti si auspicano.

In attesa di ammirarla sul campo, questa mattina abbiamo cercato di scoprire qualcosa in più dalla nuova pumina. Una lunga e piacevole chiacchierata, nella quale la nuova centrale del Puma ha parlato anche della sorella gemella Giorgia, schiacciatrice del Marsala. Ecco la sua prima intervista video rilasciata dopo l'annuncio ufficiale della Lpm: