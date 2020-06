A Cavallermaggiore, da domani il mercato torna in via Roma, ma gli ambulanti vorrebbero restare in piazza Vittorio Emanuele II

In foto il mercato di via Roma prima dell'emergenza sanitaria

A partire da domani, lunedì 15 giugno, il mercato ambulante settimanale di Cavallermaggiore torna in via Roma.

Dopo il temporaneo spostamento in piazza Vittorio Emanuele II, anche detta piazza San Michele, per poter garantire il rispetto delle normative dell’emergenza sanitaria Covid19, le oltre 30 bancarelle (25 banchi non alimentari, 5 banchi alimentari e 4 produttori agricoli) tornano nella propria sede originale. Tuttavia, la sperimentazione della sede in piazza non è dispiaciuta agli ambulanti chi quali hanno scritto al primo cittadino Davide Sannazzaro per poter rimanere nella nuova collocazione:

“Chiediamo di poter continuare a operare in questa soluzione - scrivono nella lettera firmata rivolta al sindaco - perchè la nuova sistemazione studiata con i rappresentanti di categoria, ufficio di commercio e Polizia Municipale piace a quasi tutti gli operatori e alla clientela cavallermaggiorese; quasi tutta l’area mercatale insiste su un manto asfaltato facilmente percorribile da persone anziane, bambini e carrozzelle; la nuova sistemazione rispetto le norme di sicurezza è più adatta al transito di mezzi di pronto soccorso come ambulanze o Vigili del Fuoco”.

Certo, per due volte l’anno la piazza sarà occupata dalle giostre e dai banchi della Festa patronale e della Fiera di San Giorgio, gli ambulanti chiedono tuttavia all’Amministrazione di valutare questa opzione. “Se si portasse il mercato in piazza Vittorio Emanuel - spiega il consigliere comunale e rappresentate degli ambulanti Michele Baravalle - saremmo disposti a rinunciare al mercato in quei due giorni”.

“La soluzione che abbiamo concordato era temporanea e imposta dalle linee guida perché su via Roma non poteva esserci la possibilità di contingentare gli accessi - aggiunge Baravalle - inizialmente non mi sembrava idonea, ma dopo due o tre mercati svolti lì, abbiamo visto che funzionava molto bene, ai cavallermaggioresi piaceva di più, anche perché i banchi sono più ordinati e ben distribuiti, hanno una metratura omogenea. Inoltre, non siamo sul porfido, ma su manto asfaltato, più facile da camminare per anziani, bambini e carrozzelle. Altro punto a favore è che essendo concentrato su una piazza, i mezzi di soccorso trovano mano intralci al loro passaggio” e precisa: “certo, è una soluzione che crea qualche problema alle attività commerciali sulla piazza, le quali purtroppo si sono viste privare della visibilità alla clientela”.

Il mercato del lunedì a Cavallermaggiore è per tradizione in via Roma e spostarlo di sede in modo permanente implica un iter complesso come anche confermato dal sindaco Sannazzaro. Per questo, al momento il mercato tornerà nella sua sede con le solite regole di sicurezza.