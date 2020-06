Bra, addio a Mariuccia Busso, storica parrucchiera di via Vittorio

È stata la parrucchiera di tante generazioni di ragazze e signore braidesi. A 89 anni, 60 dei quali passati nella sua bottega di via Vittorio, è morta Mariuccia Busso. Un punto di riferimento sotto la Zizzola: nel suo salone si passava per una piega, ma pure per fare quattro chiacchiere.

Molti i messaggi di cordoglio giunti alla famiglia, stretta dal dolore. La piangono: il marito Martino Fissore; le figlie Michi con il marito Felice Amato e Monica con il marito Giampaolo Trinelli; gli amati nipoti Francesca con Marco ed i piccoli Bianca e Pietro; Marta con Vito e la piccola Amalia; Valentina e Matteo; ed i parenti tutti.

Nel manifesto funebre è stato reso pubblico il ringraziamento ai dottori Lorella Monasterolo e Giovanni Dallorto, oltre a tutto il personale dell’Hospice di Bra per le amorevoli cure prestate. La famiglia ha chiesto eventuali offerte all’Hospice di Bra, in luogo dei fiori.

Il Consigliere comunale braidese Maria Milazzo la ricorda così: “Conosco Mariuccia Busso da quando con il marito e le figlie era venuta ad abitare nel quartiere Bescurone, in via De Amicis. Mamma della maestra Michi Fissore, ora in pensione. Era sorella di Lucia Vitton Corio, proprietaria del cinema Boglione (ora multisala Vittoria) e di Anna Testa, storica proprietaria della torrefazione Bruna, situata nel cortile dell’omonimo negozio in via Cavour.

Quando il suo amato Martino tostava il caffè, lavorava presso i cognati e il profumo giungeva fino al negozio di pettinatrice di Mariuccia, in via Vittorio, di fronte al portone di ingresso dell’ex Cottolengo, ora Liceo”.

Mariuccia aveva imparato il mestiere di parrucchiera come si faceva una volta: “La sua bottega di pettinatrice, o salone di bellezza come verrebbe definita ora, era una delle botteghe storiche di Bra. Mariuccia aveva iniziato a lavorare quando aveva 17 anni, rimanendo sempre nella stessa sede, dove ora esercita la figlia Monica. Aveva molto buon gusto, sempre ordinata e vestita con cura, una bella persona nel corpo e nello spirito.

Molte clienti sono passate sotto le sue spazzole, è stata la loro discreta e riservata confidente, stimata anche dalle altre parrucchiere. Maria Teresa, sua storica collega, nonché mia pettinatrice, me ne ha sempre parlato con stima ed affetto e, conoscendola - sono amica della figlia Michi -, ho capito che quanto ascoltato su di lei non erano parole formali, di circostanza, non erano quattro chiacchiere tra la pettinatrice Mariateresa e la sua cliente (io), erano parole di stima corrispondenti alla realtà”.

Era bravissima a conciliare l’attività con gli impegni familiari. Perché oltre al lavoro, ebbe anche una bella famiglia. “Una moglie che ha amato molto il suo sposo, fino a 89 anni, si tenevano ancora per mano quando terminata la Messa tornavano a casa e ha amato molto le figlie e le famiglie che si sono formate.

Attenta anche ai bisogni degli altri. La domenica, dopo la Santa Messa, vi erano sempre occasioni per contribuire alle richieste proposte dai diversi gruppi di assistenza. La sua silenziosa generosità non è passata inosservata ai miei occhi (in genere gestisco questi eventi) e ora posso affermarlo pubblicamente. Una donna bellissima, dallo sguardo dolce e sorridente, un’istituzione a Bra per quanto riguarda il suo mestiere”.

Ed in effetti è così. Da quel salone sono passate davvero in tante. E ci sono passate sia come routine, sia in occasione delle ricorrenze importanti della propria vita. La parrucchiera questo fa, è testimone delle nostre vicissitudini attraverso matrimoni, battesimi, comunioni, scandendo le tappe salienti di una donna.

Ma non solo. Dalla parrucchiera si chiacchiera, ci si confronta, le clienti si ritagliano del tempo per se stesse. Insomma, quella bottega era importante per tantissime, a Bra. E lo è stata per circa 60 anni: una delle esperienze più longeve del commercio braidese, celebrata, tra l’altro, al momento di andare in pensione.

Ora se n’è andata e grande è la commozione a Bra. La benedizione della salma avverrà a norma della decretazione diocesana e governativa, lunedì 15 giugno, alle ore 16, presso il cimitero di viale Rimembranze, dove Mariuccia riposerà per sempre.