Non ci furono irregolarità nell'assegnazione di commessa Trenitalia a Hitachi, rigettato dal Tar il ricorso di Alstom Ferroviaria

Non ci fu nessuna illegittimità nell'assegnazione all'Hitachi Rail Italy - la società che ha sede a Napoli, Pistoia e Reggio Calabria e che produce convogli ferroviari - di una gara indetta da Trenitalia su una fornitura di treni diesel elettrici destinati al mercato del servizio ferroviario regionale.



La decisione è stata presa dal Tar e respinge il ricorso fatto da Alstom Ferroviaria che ha nella sede di Savigliano un fiore all'occhiello nella produzione di treni ad alta velocità, ma anche di treni regionali.



Il ricorso della multinazionale francese è stato rigettato dalla terza sezione del tar del Lazio con sede a Roma.



Il bando al centro della contestazione risale a tre anni fa, nel maggio 2017.

"L'Accordo quadro era della durata di 48 mesi - si legge sul sito ferrovie.info - per la fornitura di 135 nuovi convogli, e con valore complessivo di 1.595.565.000 euro. Nove inizialmente le domande di partecipazione. Dopo l'assegnazione dei punteggi, la stazione appaltante aveva deciso di effettuare un'ulteriore fase di negoziazione/rilancio, al fine di ottenere miglioramenti rispetto ad alcuni parametri relativi alla parte economica."



"Stadler e Hitachi (le migliori classificate) - continua il sito - furono quindi invitate a presentare un'offerta-rilancio, e alla fine l'appalto fu aggiudicato a Hitachi Rail Italy per un importo complessivo 1.229.944.500 euro. Seguì il ricorso di Alstom Ferroviaria, che lamentò di non essere stata invitata a partecipare alla negoziazione/rilancio, pur avendone i requisiti."



"Il Tar ha ritenuto - ci legge ancora sul sito www.ferrovie.info - il motivo infondato sotto una serie di articolati motivi. Tra i vari passaggi rilevanti quelli relativi ai limiti al diritto di accesso alle offerte tecniche, alla normativa applicabile alle procedure negoziate nei settori speciali, alla discrezionalità della stazione appaltante nel sub-procedimento di verifica di anomalia dell'offerta."