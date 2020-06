Padelle con rivestimento in pietra: perché sceglierle?

Oggi parliamo di padelle con rivestimento in pietra che, assieme a quelle in ceramica, sono un genere molto amato in cucina e che fanno una grande concorrenza a quelle antiaderenti in teflon. Come funzionano? Quali sono i vantaggi della cottura su padelle in pietra? Vediamo tutto quello che c’è da sapere grazie anche ai consigli che trovi sul sito padelleincucina .

Una prima distinzione

Di padelle in vera pietra in commercio ce ne sono tantissime. Alcune hanno rivestimenti in pietra e corpi in leghe di acciaio o alluminio mentre altre sono interamente realizzate in pietra e solitamente sono quelle dette pentole in pietra ollare. Già questa differenza è piuttosto significativa perché influenza molto il prezzo e, per un certo verso, anche il risultato di cottura.

Cos’è la pietra lavica?

Si tratta di un particolare tipo di roccia magmatica detta effusiva perché si forma a seguito dell’eruzione vulcanica dopo il raffreddamento. Questo processo fisico la rende solida e porosa e di colore scuro. In Italia questa pietra è ricavata principalmente da Vesuvio e Etna e, dopo l’estrazione, viene impiegata per tantissimi usi tra cui quello della cucina.

Perchè la pietra è così rinomata per la cucina?

La pietra lavica è stata spesso sfruttata nei ristoranti le cui griglie moderne cuociono proprio grazie a questo materiale in grado di rendere le carni morbide e succose. Molti ristoratori sono soliti servire piatti incandescenti dove la cerni terminano il loro ciclo di cottura direttamente a tavola, offrendo un risultato davvero molto scenico. La pietra è conosciuta per essere un materiale a bassissima conduzione termica per cui è ideale per le cotture brevi o per quelle lunghe in umido. Difatti l’impiego più conosciuto delle padelle in pietra lavica è riservato proprio alla cottura scottata di carne e pesce e, secondariamente, di verdure. Diciamo che la vera qualità di una padella in pietra dipende proprio dal fattore rivestimento e dal fatto per cui se sono presenti leghe in acciaio o metallo la conducibilità e l’effetto di calore potrebbero variare.

Perché usare le padelle in pietra?

L’argomento desta molta confusione forse perché il nostro Paese è molto geloso delle proprie ricette e della cucina nostrana. Il punto chiari a tutti è che con le padelle in vera pietra si ottiene una cottura naturale, omogenea e molto diversa da quella “normale”. Le padelle in pietra o con rivestimenti in pietra sono antiaderenti per natura e, quindi, richiedono un basso contenuto di grassi per la cottura che avverrà in maniera salutare ed uniforme. Sono resistenti al tempo e agli usi frequenti e, quindi, si usurano molto meno delle altre. Le padelle in pietra non dovrebbero essere lavate in lavastoviglie proprio perché la cottura antiaderente rende molto facile la pulizia. Quindi sono alleate di diete sane, con pochi grassi e per tutti i tipi di cottura. Ovviamente gli alimenti prediletti per questo genere di padelle sono carni e pesci.

Caratteristiche principali delle padelle in pietra lavica

Queste padelle sono davvero innovative anche se si fondano su un principio antico quanto il tempo dato che la pietra lavica è praticamente da sempre utilizzata per la cottura. Sono antiaderenti per loro natura e possono cuocere senza aggiungere burro, olio o simili. Il tipo di cottura che si ottiene è del tutto uniforme grazie alle peculiarità di conduzione del calore. Si puliscono in men che non si dica e durano a lungo.

Già solo per questa ragioni sono da considerare la scelta vincente in cucina. Per ottenere il meglio da queste pentole è importarle trattarle con cura, anche al primo utilizzo. Difatti è preferibile ungerle con dell’olio e usarla sempre da preriscaldate. Meglio usare sempre mestoli in legno evitando quelli in acciaio e mai bagnarle con acqua fredda quando sono roventi perché sono molto sensibili agli sbalzi termici. Le pentole in pietra vanno riposte negli scaffali da cucina con adeguate protezioni.

Consigli per la cottura

Con questo tipo di padella si può cucinare qualsiasi cosa ma è sempre bene prestare attenzione al tipo di cottura per ottenere il meglio da ogni alimento. Per esempio puoi cuocere sia una bistecca che un uovo ma è importante sempre che la padella venga preriscaldata a fuoco basso per almeno cinque minuti, dando tempo al calore di diffondersi su tutta la superficie.