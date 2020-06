Ospedali di Alba e Bra, cambiano gli orarii degli sportelli unici

L'Asl Cn2 comunica che, a partire da lunedì 15 giugno,i due sportelli unici collocati nei presidi di Alba e Bra anticiperanno l'orario di apertura al pubblico alle ore 8.

Inoltre, sempre da lunedì 15, grazie alla collaborazione del Comune di Bra, verrà attivato un nuovo ingresso per gli utenti esterni che accedono al presidio“Santo Spirito” di Bra per effettuare i prelievi di laboratorio analisi: il nuovo ingresso sarà in Corso San Secondo, dove termina il fabbricato ospedaliero, all'angolo dell’ingresso del parcheggio.

Tale seconda apertura, in accordo con il Comune di Bra, permetterà all’Asl di gestire con maggior efficienza il notevole flussodi persone che accedono al presidio braidese per effettuare prestazioni sanitarie.

Ricapitolando, i flussi di ingresso saranno, dunque, suddivisi a seconda della prestazione da effettuare: da Corso San Secondo, entrata per prelievi di laboratorio; da Via Vittorio Emanuele 3, entrata per prestazioni ambulatoriali, radiologia, portineria e sportello unico.