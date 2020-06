Dal Liceo Musicale di Cuneo, il singolo “Heaven above crime” prodotto multimediale all’insegna dell’ambiente e dell’ecologia (VIDEO)

In foto Pietro Pellegrino e Noemi Risso

La voce è quella di Pietro Pellegrino, studente del Liceo Musicale “Ego Bianchi” di Cuneo, il titolo della canzone è “Haeven above crime” ed è il prodotto finale frutto di una collaborazione tra compagni di classe e professori. "Fedez e J-ax non ci fanno un baffo e Sanremo Giovani è a soli 60 km in linea d'aria" è l'augurio che fa il dirigente scolastico Carlo Garavagno commentando il video pubblicato su Youtube dai suoi studenti.

Un progetto di composizione multimediale su tema ambientale realizzato all’interno del corso di tecnologie musicali durante il periodo di lockdown e che riassume il lavoro di un anno scolastico. “Il liceo musicale presenta un corso guidato da Giuseppe Mercuri - spiega Garavagno - con un laboratorio molto avanzato che abbiamo realizzato grazie a un importante bando europeo. Purtroppo, a causa dell’emergenza sanitaria i ragazzi non hanno sfruttato le tecnologie del laboratorio ma hanno lavorato da casa, producendo comunque un brano audio di alta qualità”.

Un video autoprodotto come confermato dal preside stesso realizzato con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini alla cura dell’ambiente e all’ecosostenibiltà anche a livello territoriale, sovrapponendo alle immagini celebri di Greta Thunberg quelle video glocal delle manifestazioni di corso Nizza per i "Fridays for future", ma anche la Bisalta e Boves. A queste immagini fanno eco le parole del testo cantato da Pellegrino e accompagnato dalla collega Noemi Risso, testo realizzato sempre dagli stessi studenti.

“I ragazzi hanno fatto l’intera composizione multimediale. Hanno composto i testi e la musica, hanno realizzato le riprese video e il montaggio - spiega ancora Garavagno -. Il mio ringraziamento va a tutti i docenti del Liceo Musicale, è stato un grande lavoro collettivo, grazie a tutti”.