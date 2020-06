L'emergenza Covid-19 impone uno "stop forzato" anche ai festeggiamenti di Sant'Anna, in frazione Monastero di Dronero

Stop forzato per i festeggiamenti patronali di Sant'Anna, in frazione Monastero di Dronero.

Ne danno annuncio i massari ed il circolo Acli: "Questo 2020 - scrivono - con l’emergenza sanitaria del Covid-19 ha impattato radicalmente sulle nostre vite e sulle nostre abitudini, per non parlare di tutti gli altri problemi anche più gravi che ha creato.

Purtroppo fino a fine emergenza le regole che giustamente dobbiamo rispettare sono molte e ci impongono dei grandi cambiamenti nelle nostre abitudini, nello stare insieme e nel “fare festa” insieme.

Alla luce di tutto ciò, con non poca tristezza i massari e la Direzione del Circolo Acli annunciano che i festeggiamenti patronali in onore di Sant’Anna che avrebbero dovuto tenersi dal 24 al 31 luglio non avranno luogo.

Non ci sarebbe infatti possibile garantire il distanziamento sociale nelle varie serate ed inoltre siamo fermamente convinti che una festa è fatta soprattutto di mangiate, di musica, di ballo e di compagnia e non può diventare uno stato di polizia con la caccia spasmodica a chi non rispetta le regole; da qui la nostra sofferta decisione di annullare l’evento.

Inoltre, vista l’emergenza sanitaria, abbiamo deciso di devolvere una somma in beneficienza alle Opere Pie Droneresi per dare un aiuto concreto a chi lavora in prima linea.

Ci ritroverete più carichi che mai e pronti ad accogliervi alle nostre 8 serate no-stop di festeggiamenti nel 2021, quando, come tutti ci auguriamo, tutto questo che stiamo vivendo ora, non sarà che un brutto ricordo".