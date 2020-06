Campionato serie A: tra poco si riparte in sicurezza!

Finalmente dopo i tre mesi di stop dovuti alla grave pandemia da Coronavirus riprende il campionato di Serie A per la gioia dei tifosi di tutta Italia. Si ripartirà il 20 e 21 giugno con 4 recuperi: Torino Parma e Verona Cagliari sabato 20 ,Atalanta Sassuolo e Inter Sampdoria domenica 21.

Dopodichè tra il 22 e il 24 giugno prossimi si riprenderà dalla 27 giornata che avrà varie partite interessanti tra le quali spiccano Bologna Juve lunedi 22 e Atalanta Lazio mercoledi 24:tutti gli eventi calcistici dovranno applicare le norme di sicurezza, decise dal comitato scientifico per evitare nuovi contagi.

Nuovo protocollo quarantena:cosa prevede?

Una delle questioni che le società di calcio e tutti gli addetti al lavoro temevano, in vista della ripresa del campionato, era quella regola, all’interno del Protocollo Covid che prevedeva che nel caso in cui un giocatore fosse risultato positivo, tutta la squadra, allenatore e staff inclusi, avrebbero dovuto fermarsi per 14 giorni, isolarsi, senza poter avere contatti con l’esterno e soprattutto senza poter disputare le partite.

Questa eventualità avrebbe compromesso la possibilità di terminare il campionato nei tempi prestabiliti. Questa norma molto rigida era stata concepita in un periodo nel quale il Covid era in una fase ancora critica sia come numeri di contagiati che come morti.

Nelle ultime settimane, con la curva del contagio dell’epidemia in netta discesa e, grazie alla mediazione del presidente Figc Gravina , c’è stato un cambio di protocollo definito alla tedesca(In Germania lo si segue da quando è ripresa la Bundesliga).

Questo cambiamento di protocollo annunciato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel corso di una conferenza stampa e approvato o dal Comitato tecnico scientifico, prevede che dal momento nel quale viene riscontrata la positività di un giocatore, quest’ultimo verrà messo in isolamento per almeno 14 giorni.

Invece il resto della squadra, giocatori e staff, continuerà con il ritiro andando in quarantena solo 4 giorni, eventualità che potrebbe costringere a rimandare la partita per qualche giorno, ma che garantirebbe il prosieguo del campionato.

Questo cambiamento sarà possibile perché tutti i giocatori della squadra saranno sottoposti ad un tampone la mattina prima delle partita successiva.

Quindi il campionato ricomincerà regolarmente:se sei un appassionato vai su Internet e guarda le possibili formazioni di Serie A ! Vediamo ora quali saranno le novità dal punto di vista regolamentare.

Le novità regolamentari della Serie A:quali saranno?

Con la ripresa del campionato di Serie A assisteremo a vari cambiamenti non solo nel Protocollo Covid accennato prima ,ma anche nelle regole calcistiche vere e proprie.

Infatti l’IFAB(International Football Association Board) ha approvato,in maniera temporanea, la regola delle 5 sostituzioni:ogni allenatore potrà usufruire di cinque cambi da poter effettuare, in tre momenti nell’arco dei 90 minuti, oltre naturalmente che durante l’intervallo.

Altre regole invece relative al protocollo Coronavirus: saranno vietati gli abbracci e in caso di esultanza, lo si potrà fare solo usando i gomiti e quindi l’obiettivo è quello di evitare contatti inutili.

Ad i giocatori sarà inoltre assolutamente proibito sputare a terra, non potranno bere nella stessa bottiglia d’acqua di un compagno e le proteste nei confronti dell’arbitro potranno essere fatte solo a una distanza minima di sicurezza e anche nella sala Var gli addetti dovranno stare a distanza.

L’incognita del calendario fitto e il rischio infortuni

La possibilità di usufruire di 5 cambi è stata studiata con l’obiettivo di aiutare i giocatori ,l’allenatore e il suo staff, a gestire quest’ultimo periodo di campionato, nel quale si giocherà ogni tre giorni da ora fino ad agosto, in un periodo estivo e quindi presumibilmente sotto un caldo feroce.

Infatti giocare in questo periodo, con cosi tanta frequenza e dopo tre mesi di inattività, potrebbe facilmente esporre i giocatori ad infortuni muscolari, oltre che ad un fisiologico calo delle prestazioni, dovute ad un carico di lavoro cosi elevato.

Alla somma delle partite si deve aggiungere anche l’impossibilità ad allenarsi e a recuperare energie rispetto alla partita precedente.

L’unico vantaggio è che le società potranno impiegare tutta la loro rosa, facendo ruotare tutti i giocatori, dando spazio e vetrina anche a quelli che poi decideranno di cedere, all’interno della sessione di calciomercato.

In questo senso saranno chiaramente avvantaggiate le squadre che hanno una rosa ampia e di qualità.