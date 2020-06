Monviso Vertical Race: ecco la versione "virtuale"

Superfluo affermare che la Monviso Vertical Race tradizionale, sia pure a cronometro, ha tutt’altro fascino ma le conosciute regole imposte dalla situazione sanitaria non ne permettono l’allestimento.

Nel dubbio amletico del “Piuttosto che niente è meglio piuttosto?” l'organizzazione ha scelto quest’ultimo e quindi, nel rispetto delle regole per contrastare Covid – 19 e con l’assistenza tecnica di Wedosport, verrà proposta la versione “virtuale” del Monviso Vertical Race.

Il percorso è quello classico con il suo sviluppo di circa 3,7 chilometri ed i canonici 1000 metri di dislivello. Il confronto avverrà a distanza, correndo uno alla volta ed in sicurezza, scegliendo il momento in cui effettuare la prova in un arco di tempo di 2 settimane (3 weekend).

La proposta nasce dall’intesa tra Wedosport, Slalom Saluzzo e la Podistica Valle Infernotto con l’appoggio della Pro Loco di Crissolo.

Data di inizio e fine periodo di prova: dalle ore 10,00 di sabato 20 giugno alle 18,00 di lunedì 6 luglio 2020.

Punto di ritiro tracker GPS: Albergo Visolotto di Crissolo. Tel.: 017594930

Orario di ritiro e riconsegna tracker GPS: ore 8,00 – 19,30

Che cosa deve fare l’atleta? Accedere alla piattaforma www.wedosport.net scegliendo nel link Iscrizioni il Monviso Vertical Race a partire da giovedì 18 giugno ed indicando nell'apposito campo del modulo di iscrizione data e ora prescelte per la prova. Ancorché non si tratti di una competizione agonistica è richiesto il certificato medico per la pratica dello sport agonistico o, in alternativa, il certificato di buona salute. Attendere conferma via email di data e ora inizio prova. Ritirare, negli orari indicati, il tracker GPS (sanificato prima di ogni prova) presso l’Albergo Visolotto di Crissolo. Effettua la prova. Riconsegna il tracker GPS all’Albergo Visolotto di Crissolo. Tracciato e tempo impiegato saranno trasmessi automaticamente alla piattaforma Wedosport.

Potrà confrontare la sua prestazione con quella degli altri partecipanti online su www.wedosport.net

L’atleta deve sapere che: trattasi di un allenamento individuale con la possibilità di avere registrato il risultato conseguito. Pertanto ognuno corre sotto la propria responsabilità, come quando ci si allena. Il percorso non è presidiato da alcun servizio trovandosi nelle stesse condizioni di un qualsiasi allenamento / escursione. Alcune bandierine daranno sicurezza nei pressi di deviazioni o bivi posti sul tracciato.

· Potranno partecipare i nati/e dal 2002 e precedenti

Non trattandosi di una competizione organizzata non sono previste quote di iscrizione né alcun tipo di riconoscimento.

Per ulteriori informazioni: carlodeglio@gmail.com - 3314462025