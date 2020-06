Mondovì: prima rata IMU prorogata al 31 luglio

Relativamente all’anno 2020, il Consiglio Comunale di Mondovì ha stabilito il differimento del termine di versamento della prima rata IMU al 31 luglio 2020.

Tale differimento è efficace per tutte le categorie catastali, fatta eccezione per la quota riservata allo Stato per gli immobili ad uso produttivo (cat. D) per i quali, ai sensi dell’art.1 comma 753 L 169/2019, resta confermato il termine del 16 giugno. Confermato al 16 dicembre il versamento della seconda rata.

Anche quest’anno, al fine di agevolare i cittadini monregalesi nel pagamento dei tributi, il Comune di Mondovì trasmetterà al domicilio dei contribuenti un’informativa relativa al pagamento dei tributi IMU per il 2020, unitamente ai relativi F24 precompilati. Il contribuente troverà la sua posizione personale soggetta all’IMU così come registrata nelle banche dati del Comune, nonché il calcolo dell’imposta complessiva dovuta.

Sul sito internet istituzionale è disponibile l’informativa completa ed è possibile consultare orari e numeri di telefono utili per richiedere informazioni.