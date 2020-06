Savigliano al Mùses primo weekend di visita con i nuovi percorsi e le esperienze sensoriali (FOTO)

Primo weekend di riapertura per il Mùses, l’Accademia Europea delle Essenze di Savigliano. Dopo lo stop di oltre mesi per il lockdown i visitatori sono tornati per le i nuovi percorsi e le nuove esperienze sensoriali.

“Sono partiti i nuovi percorsi - spiega Roberto Gonella - e sono stati molto apprezzati. In tutto abbiamo avuto 25 visitatori che per il Museo sono già un numero importante anche in condizioni normali. Sono partite quattro visite su cinque, con gruppi a numeri ridotti, rigorosamente con mascherina, rilevamento della temperatura e postazioni distanziate di almeno 1 metro. Disposti lungo il percorso i dispenser igienizzanti. Il pubblico ha risposto bene!”.

Prossimi appuntamenti al Mùses con visite sempre su prenotazione domenica 21 e 28 giugno, anche con l'Atelier del Profumiere.