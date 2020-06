Alla “Futsal Arena” di Saluzzo il “Summer football camp” 2020: centro estivo calcistico aperto a ragazzi e ragazze dai 6 ai 17 anni

È tutto pronto alla “Futsal Arena” di Saluzzo, in via della Croce, per l’edizione 2020 del “Summer football camp”. Gli organizzatori stanno ultimando gli ultimi dettagli. I preparativi sono quasi terminati, e questa iniziativa è pronta a diventare un vero e proprio centro estivo calcistico aperto a ragazzi e ragazze dai 6 ai 17 anni.

Il “Summer football camp” sarà supervisionato dal neonato Centro di apprendimento calcistico FLC – Football learning center – sotto la direzione tecnica di Danilo Careglio.

L’iniziativa durerà quattro settimane, con possibilità di iscrizione settimanale (minimo una settimana): le attività – che si svolgeranno in sicurezza, nell’assoluto rispetto delle normative vigenti – sono previste dal lunedì al sabato, suddivise per fasce orarie.

Il costo dell’iscrizione è di 80 euro a settimana (comprensivo di assicurazione e maglietta), con la partecipazione a una fascia oraria prescelta (dalle 10 alle 12 oppure dalle 14 alle 16 oppure ancora dalle 17 alle 19).

Le date al momento previste, in attesa di conferma secondo le indicazioni dei protocolli regionali e comunali visto il periodo di emergenza sanitaria ancora in corso, sono le seguenti: dal 22 al 27 giugno; dal 29 giugno al 4 luglio; dal 6 luglio all’11 luglio; dal 13 al 18 luglio.

Il camp sarà condotto da un team formato esclusivamente da istruttori con abilitazione UEFA (UEFA B e UEFA C giovani calciatori).

Per informazioni e iscrizioni si può contattare il responsabile organizzativo Danilo Careglio, al numero 349.6387734.