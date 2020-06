Troppi atti vandalici a Boves, il sindaco: "La pazienza dell'amministrazione è finita"

Il sindaco di Boves Maurizio Paoletti ha pubblicato le foto di corso Bisalta, in paese, dove la scorsa settimana sono stati installati dei dossi e dei paletti catarifrangenti, a separare la sede stradale dalla corsia riservata ai pedoni.

Dopo meno di una settimana, molti sono già stati piegati, sradicati e danneggiati. Il sindaco evidenzia come siano aumentati, in paese, gli atti vandalici e i danneggiamenti. E avverte: "La pazienza dell'amministrazione è finita".

Sono in corso, infatti, indagini finalizzate a trovare i responsabili, "nei confronti dei quali agiremo in modo fermo ed inflessibile. Gli interessati e le loro famiglie sono avvisati, per cui non vengano poi a giustificarsi dicendo che sono "ragazzate".