Al giorno d’oggi la ricerca di servizi e professionisti nel web sta conoscendo un grandissimo successo: sono sempre di più infatti coloro che si rivolgono ai marketplace per trovare con facilità e senza perdite di tempo quello di cui hanno bisogno. Oggi vi spieghiamo come funzionano queste piattaforme online e vediamo quali sono i servizi più richiesti a Cuneo nel 2019 attraverso i marketplace.

Marketplace: cosa sono e come funzionano

I marketplace sono portali web che fanno da intermediari tra gli acquirenti ed i venditori, oppure tra coloro che cercano un determinato servizio ed i professionisti della zona che sono in grado di offrire tale prestazione. Queste piattaforme hanno conosciuto un grandissimo successo negli ultimi anni, perché consentono di trovare immediatamente quello che si sta cercando, senza perdere tempo e senza dover uscire di casa. Uno dei marketplace più conosciuti in Italia è il portale Quotalo.it che permette agli utenti di entrare in contatto con professionisti, fornitori ed artigiani di vari settori professionali.

Il funzionamento di questa piattaforma è semplice e intuitivo: basta inserire il servizio che si sta cercando (per esempio un avvocato civilista) e sarà possibile chiedere un preventivo, inserendo nel formulario che appare sulla pagina le informazioni richieste (servizio, zona, nome, indirizzo di posta elettronica ecc.) per ricevere e confrontare i preventivi di tutti i professionisti o le imprese operanti nell’area di interesse.

I 5 servizi più richiesti a Cuneo nel 2019

Il portale Quotalo.it ha raccolto i dati relativi alle richieste ricevute nel 2019 a Cuneo, che ci offrono una panoramica dei servizi più richiesti in questa città. Vediamoli brevemente.

#1 Case di riposo e badanti per anziani

Il servizio più richiesto in assoluto a Cuneo nel 2019 gravita intorno all’assistenza per gli anziani e in particolare alle case di riposo ma anche alle badanti presenti nella zona. Più di 90 persone si sono servite del portale per confrontare i preventivi e scegliere la struttura migliore, ma non solo. Alcuni lo hanno utilizzato per entrare in contatto con le badanti disponibili e trovare la persona giusta senza essere costretti a scegliere la prima che capita.

#2 Noleggio di auto, pullman e limousine

Un altro servizio molto richiesto nel marketplace è stato quello relativo al noleggio di auto, pullman o limousine e quindi più in generale ai trasporti. In molti hanno trovato particolarmente comodo poter confrontare le tariffe proposte dalle varie società di noleggio direttamente online, senza dover effettuare ricerche specifiche.

#3 Addestramento e pensioni per animali domestici

Su Quotalo sono stati in molti nel 2019 a richiedere servizi di addestramento per animali domestici e in particolare per cani e gatti, ma anche preventivi di pensioni per gli amici a 4 zampe. In quest’ultimo caso le ricerche sono state numerose soprattutto nel periodo estivo, per ovvi motivi.