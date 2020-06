Busca riapre la stagione dei concerti per la Festa della Musica

Domenica 21 giugno al Lux andrà in scena un viaggio musicale attraverso la prorompente sonorità degli ottoni de’ il Pentabrass, artisti del Teatro Regio di Torino, per la rassegna internazionale di Concerti “Musicaè” 2020 XVI Stagione artistica, Concerto per il solstizio d’estate Festa internazionale della musica.

“Abbiamo finito la scorsa stagione con il concerto per il solstizio d’inverno e riapriamo domenica 21 giugno con il concerto per il solstizio d’estate, Festa internazionale della musica” annuncia il presidente dell’associazione Amici della Musica di Busca, Antonello Lerda. “Siamo davvero felici – aggiunge il sindaco Marco Gallo – di poter essere fra i primi ad avviare la riapertura degli eventi culturali con un concerto di prestigio e nella significativa data del solstizio d’estate e della Festa della Musica. Busca Città della Musica vuole dare così un segno di speranza e di fiducia nella ripresa, dopo il periodo più duro dell’emergenza sanitaria del Covid-19”.

“In accordo con il sindaco – spiega Lerda - abbiamo optato per il cinema-teatro Lux come luogo del concerto, perché consente il corretto distanziamento per gli spettatori. Purtroppo, anche questo settore è stato pesantemente danneggiato, non bisogna, invece, dimenticarci degli artisti e di tutto l’indotto che generano, una risorsa importante anche dal punto di vista sociale”.

“Per quanto riguarda la stagione artistica 2020, contiamo di recuperare entro l’anno alcuni concerti saltati, altri li abbiamo rinviati al 2021, come il grande Requiem di Verdi, con oltre cento musicisti tra coro, orchestra e solisti. E dovrebbe tornare anche il prestigioso quartetto di Praga, che avrebbe dovuto aprire la stagione il 7 marzo scorso. Cerchiamo di fare il possibile per salvare il resto della stagione, che, dopo l’appuntamento del 21 giugno, riprenderà a settembre. Intanto, ringraziamo l’associazione Méliès per la preziosa collaborazione nell’organizzazione dell’evento al cinema Lux, da essa gestito”.

Dall’ Alleluja di Handel all’ Aida di Verdi, dalla danza ungherese di Brahms alla Carmen di Bizet passando per Mozart, Gershwin, Straus: le prime parti del Teatro Regio di Torino condurranno gli spettatori in un percorso anche storico dal Seicento al Novecento.

L’ingresso è libero con precedenza ai soci. Il cinema-teatro Lux è allestito nel rispetto delle norme per permettere il corretto distanziamento tra il pubblico, pertanto è necessaria la prenotazione al numero 339.6013250 (Marilena e Dante Degiovanni). Lo spettacolo è possibile grazie al contributo di Sedamyl.

Il quintetto Pentabrass nasce nel 1998 ed è composto da artisti dell’Orchestra del Teatro Regio di Torino. È molto attivo a livello nazionale e internazionale, ospite dei più importanti festival dedicati agli ottoni. Nel 2002 inaugura il Festival de Cuivres en Dombes; nel 2004 è invitato al Jeju International Brass & Percussion Competition in Corea del Sud e nel 2005 allo University of Georgia Brass Spring Festival (Stati Uniti); nello stesso anno partecipa al Festival di Bagnolo Mella (Brescia) con Fred Mills (parteciperà anche alle edizioni del 2007 con Michel Becquet e del 2009 con l’euphonista Adam Frey). Nel 2006 è invitato al Festival Spanish Brass di Alzira e nell’agosto dello stesso anno al Festival Internazionale Santa Fiora in Musica (Grosseto). Nel 2007 si esibisce al Conservatorio ?ajkovskij di Mosca e l’anno seguente partecipa all’Académie Epsival di Limoges. Nel 2009, su invito di Gabriele Cassone, il quintetto Pentabrass è ospite del Festival Fiati del Conservatorio di Novara. Nel 2011 viene invitato alla Oldenburger Promenade con il trombettista russo Andrei Ikov e sempre in Germania si esibisce con l’European Brass Orchestra.