Il mercato equo solidale potrebbe crescere grazie a FairTrade

Il mercato equo solidale garantisce il giusto prezzo di vendita e di acquisto di un prodotto. Questo vuol dire che:

I produttori (le aziende) ottengono i loro margini di guadagno;

I dipendenti delle aziende sono adeguatamente retribuiti;

Il cliente finale (consumatore) acquista il prodotto ad un prezzo equo.

Questa forma di commercio tende a ridurre al minimo la catena di approvvigionamento (intermediari), riuscendo così a mantenere costi accessibili. Il commercio equo solidale nasce soprattutto per tutelare lo sfruttamento di manodopera a basso costo, che avviene soprattutto nei paesi in via di sviluppo. Come sappiamo le grandi multinazionali trasferiscono spesso la produzione in questi paesi, certamente non per aiutare le economie rurali, ma per massimizzare i guadagni dell'azienda. Nella maggior parte dei casi la produzione avviene conto terzi, quindi non nelle fabbriche delle multinazionali, ma all'interno di aziende locali. Sappiamo anche che in questi luoghi remoti gli standard di sicurezza ed i diritti dei lavoratori non sono certamente una priorità. Ecco perché sono nati diversi enti di controllo che si occupano di garantire un commercio equo e solidale. Fissando dei veri e propri standard (delle regole), basati soprattutto sulla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, questi enti di controllo garantiscono un modello di produzione etico, il rispetto dei diritti dei lavoratori, salari adeguati, nonché la tutela di qualsivoglia forma di discriminazione. Per comprendere meglio il commercio equo solidale consigliamo di leggere la sua definizione su Wikipedia. Il commercio equo solidale nasce per certificare prodotti come il caffè, il cacao e la canna da zucchero, successivamente allarga la sua azione anche ai prodotti artigianali realizzati in piccole comunità rurali, arrivando a toccare ed espandersi rapidamente anche nel settore della moda.

Mercato equo solidale nella moda

Il commercio equo solidale cresce di anno in anno anche in questo settore, ed è legato soprattutto alla coltivazione di cotone. Un passo davvero importante, visti i disasti sociali causati dalla coltivazione intensiva di questa pianta. Il cotone è la fibra tessile naturale più usata al mondo, viene coltivata soprattutto in Asia e Sud America. Questa coltivazione sfama milioni di persone e migliaia di comunità. Il problema sociale sussiste nella crescente evoluzione della "moda low cost", o Fast Fashion. Le grandi catene di distribuzione sono arrivate a produrre oltre 50 collezioni l'anno, contro le 2 collezioni autunno/inverno e primavera/estate a cui siamo stati abituati per decenni. Questa sfrenata corsa verso nuovi modelli a prezzi sempre più bassi si riflette soprattutto nelle zone di produzione, soprattutto India, Cina, Bangladesh e Brasile, ma anche in altri paesi dove i diritti dei lavoratori vengono per lo più ignorati. Il cotone va coltivato dagli agricoltori e poi lavorato dagli operai nelle fabbriche per trasformarlo in filato, in tessuto e da questo creare l'indumento. Numerosi sono i passaggi da svolgere, come del resto numerose sono le aziende e le persone coinvolte. Per garantire una filiera di produzione etica è purtroppo necessario l'intervento e la supervisione di enti di controllo specifici, come quelli del commercio equo solidale. Senza questi enti di controllo si evidenziano seri problemi sociali:

Discriminazione raziale, di età e genere;

Sfruttamento del lavoro minorile;

Abusi sessuali;

Mancanza di sicurezza nei posti di lavoro;

Diritti umani violati;

Nessuna forma di sindacalismo è concessa;

Le certificazioni del mercato equo solidale: FairTrade

Nascono principalmente grazie ad associazioni ONLUS e ONG, o comunque da associazioni no profit, questi enti di controllo certificano che un prodotto provenga dal commercio equo solidale rispettando quindi tutti gli standard imposti. Gli standard imposti dagli enti hanno molto in comune, essendo tutti focalizzati sul rispetto dei diritti umani (e in particolar modo dei lavoratori), ma in base all'ente certificatore possono variare per diversi aspetti. La costante crescita del mercato equo solidale è dovuta soprattutto al grande lavoro svolto dall'ente di certificazione più conosciuto in ambito internazionale: FairTrade.

FairTrade è una associazione no profit che da anni si batte in ambito internazionale per tutelare i diritti dei lavori nel settore agricolo. L'obbiettivo di FairTrade è quello di vigilare nei territori maggiormente a rischio di sfruttamento. Vigila grazie ai volontari del luogo, che collaborano con i membri FairTrade inviati per le verifiche. Cioccolato, zucchero, miele, caffè, frutta, cereali, piante, oro, prodotti cosmetici e cotone sono le principali materie prime certificate FairTrade. Questi prodotti sono facilmente reperibili nei supermercati, vi basterà quindi trovare il logo FairTrade stampato sul prodotto per essere certi di contribuire alla diffusione del mercato equo solidale. E' importante sapere che gran parte del cibo di cui ci nutriamo e degli indumenti che indossiamo sono realizzati da piccoli produttori locali, e nella maggior parte dei casi questi non vengono tutelati dai loro governi. FairTrade non si limita a promuovere l'aspetto etico della produzione, ma ha un occhio di riguardo anche per l'aspetto ambientale della stessa, dettando regole atte a ridurre l'impatto ambientale delle coltivazioni e delle industrie che fanno parte del commercio equo solidale. Questo mette in evidenza l'importanza del commercio equo solidale e di certificazioni come FairTrade, e rende necessarie azioni concrete da parte di tutti i consumatori, i quali, essendo oggi consapevoli di quello che accade in questi paesi, dovrebbero e soprattutto potrebbero fare la differenza, semplicemente scegliendo prodotti realizzati dal commercio equo solidale. In questa pagina troviamo ulteriori informazioni sulla certificazione FairTrade