Restaurato l'obice Schneider di inizio '900 a Rifreddo

Nelle scorse settimane è tornato a far bella mostra di sé l'obice che campeggia nell'area verde presso il monumento ai caduti di piazza della Vittoria a Rifreddo. L'amministrazione comunale e la locale squadra degli alpini hanno provveduto a farlo risistemare.

"In occasione del 70anno dalla costruzione del monumento ai caduti - ci ha spiegato il sindaco Cesare Cavallo - abbiamo voluto rimettere mano all'area. Un'operazione fatta in collaborazione col gruppo Ana locale. All'interno del progetto grande attenzione è stata posta sul restauro dell'obice Schneider da 75mm di inizio 1900".

Un pezzo di storia costruito verso il 1915 che è stato usato nella seconda guerra mondiale sul fronte orientale ed in Russia e che si caratterizza per essere smontabile e perciò particolarmente adatto all'uso in zone montane.