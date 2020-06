Piano straordinario di asfaltatura sulle provinciali della Granda: si parte dalle più danneggiate, dalla Bovesana alla Monchiero-Monforte

Reparto di Cuneo. La ditta appaltante Giacomo Tomatis di Caraglio ha bitumato in questi giorni un tratto della provinciale 318 tra il bivio della statale 231e San Biagio. Intervento anche sulla strada provinciale 21 nel tratto Cuneo-Boves (Bovesana) tra la rotatoria della ferrovia e la rotatoria sotto l’abitato di Spinetta. La prossima settimana nuovi asfalti lungo la provinciale 160 tronco Busca-Dronero (in località Pratavecchia), sulla sp 23 tronco Caraglio-Pradleves presso il km 6+500 e sulla sp 355 tronco Saretto-Frise (località Murù). La ditta subappaltatrice Preve Costruzioni bitumerà la prossima settimana anche la sp 44 in località Limonetto (Limone Piemonte).

Reparto di Saluzzo. Si parte oggi lunedì 15 giugno, condizioni meteo permettendo, con una prima trance di lavori lungo le provinciali 180 Brondello-Isasca, provinciale 118 Venasca-Isasca e provinciale 46 Busca-Rossana, per poi proseguire sulle altre strade provinciali.

Reparto di Alba. Nei giorni scorsi sono stati eseguiti asfaltature lungo la strada provinciale 57 nel tratto Monchiero-Monforte, sulla provinciale 439 Gorzegno presso galleria e località Rio Pistone e in questi giorni si sta lavorando sulla provinciale 48 al bivio tra la provinciale 165 e l’ingresso di Bra (dal sottopasso della strada Reale). E’ in corso di definizione il programma dettagliato delle bitumature dal 16 giugno in avanti.

Reparto di Mondovì. Il cronoprogramma delle imprese appaltanti (Asfalti Savigliano e Giuggia Costruzioni) risulta l’intervento di bitumatura lungo la strada provinciale 327 nel tratto Bivio Bergamini-Artesina per uno sviluppo di circa 2 km. Seguirà probabilmente a cavallo con la settimana successiva l’asfaltatura della provinciale 154 nel tratto Ormea-Viozene.