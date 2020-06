Aiutiamo Vilma a ritrovare la sua macchina fotografica, persa durante un'escursione nel Monregalese

Buongiorno Direttore,

Domenica 14 giugno con mio marito abbiamo percorso a piedi un lungo tratto di strada del percorso Rastello - Rifugio Mondovì. Abbiamo parcheggiato l'auto sulla destra in una piazzuola prima del ponte sul fiume Ellero. Al ritorno quando mio marito sistemava lo zaino in auto deve essergli caduta una macchina fotografica piccola Olympus. La macchina è datata e non ha valore economico ma affettivo, avevamo anche scattato in giornata delle belle fotografie.

Facciamo un appello a chi ritornando all'auto (c'erano ancora delle auto parcheggiate) l'avesse trovata. Ho chiamato stamattina il Comune di Roccaforte Mondovì e Villanova Mondovì ma nessuno l'aveva restituita. Mio marito stasera è ancora ritornato sul posto per vedere se era rimasta là. Nulla! Tutto ciò dimostra quanto ci teneva!