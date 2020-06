Alba Cheer: i Titans tornano in divisa

La più travagliata stagione sportiva della storia di Alba Cheer si concluderà nel modo più desiderato dagli atleti: i Titans saranno ancora una volta in divisa.

Accadrà domenica 28 giugno con un allenamento/evento che permetterà di salutarsi nel rispetto delle attuali e prossime disposizioni per le attività sportive… e se come anticipato sarà possibile il contatto fisico tutto diventerà ancora più entusiasmante.

Ciascun gruppo è atteso alla Palestra Titans per un ultimo allenamento che si concluderà con lo show di quanto possibile mostrare. Niente pubblico, ma il calore non mancherà, nel rispetto di un rigido programma organizzativo.

Dalle 13:00 sono attesi i Titans Clouds; alle 15:00 i gruppi Happy, Entry, Little e Free; infine alle 17:00 Starting, Youth, New e Six. Ancora una volta tutti in campo per allenarsi e condividere la comune passione per il cheerleading.

Con l’occasione gli atleti potranno anche ritirare le schede MyTitans con i report dei progressi tecnici registrati durante la stagione, oltre a darsi appuntamento agli allenamenti estivi.

