Perché i giovani italiani oggi sono ossessionati dall’andare in palestra?

I giovani italiani oggi sono sempre più ossessionati da tutto quanto riguardi il training. Dall’allenamento in palestra all’eating clean, dalle proteine in polvere agli attrezzi per tenersi in forma anche a casa nei giorni in cui la palestra è chiusa. Passando per un vero e proprio boom di marchi di abbigliamento sportivo e di trainer che vendono schede direttamente sui social network. Ma anche, e per fortuna, di percorsi salute e attrezzi per fare sport all’aria aperta nei parchi cittadini.

Domandandosi il motivo di questo fenomeno, si può essere tentati di rispondere, con un po’ di semplicismo, utilizzando due sole parole: social network. Il che sarebbe riduttivo, ma non falso. Come anche per la medicina estetica, il fitness risponde a quell’esigenza di sfoggiare qualcosa di invidiabile nelle foto, che sia un bell’addominale o una posizione yoga che sfida le leggi della gravità. Esigenza che negli ultimi anni è molto sentita, soprattutto tra i giovani.

In primo luogo quindi tutto, dalla scelta del centro fitness fino a quella dell’activity tracker più performante, passando per l’acquisto delle migliori scarpe running , è funzionale anzitutto al raggiungimento di una forma fisica ideale, percepita come unico modello “giusto” e positivo. Da sfoggiare sia dal vivo che sui social, l’importante è che il corpo sia snello e ben definito come nelle foto proposte dai media e dai social network. Un fine ultimo che giustifica anche la ricerca di activity tracker con molte funzioni e molto precisi: i dati sono essenziali per ottimizzare il lavoro e raggiungere i risultati sperati il più velocemente possibile.

Secondariamente, e dispetto del fatto che molti studi sostengano che per i millennials la vita sentimentale non eserciti quasi più nessuna attrattiva, una delle ragioni principali per cui si cura di più il proprio corpo è proprio la maggiore facilità di fare conquiste. O almeno: la convinzione che un fisico atletico aumenti le possibilità di successo negli approcci sentimentali. Di certo un corpo in forma risulta più attraente, ed è altrettanto certo che, sentendosi a proprio agio con il proprio corpo, i giovani si sentono più sicuri di se quando avvicinano qualcuno che gli piace.

A differenza dell’influenza dei social media, diremmo che questo non è certo un male. Una maggiore autostima è sicuramente un fattore positivo per un giovane. Senza contare il fatto che, quali che siano le ragioni sottese a questa scelta, praticare attività fisica rende più forti, migliora lo stato di salute in generale, porta a fare scelte più salutari anche dal punto di vista alimentare. Inoltre, riduce lo stress e favorisce la socializzazione, perché allenarsi in compagnia è molto più divertente. E infine, l’utilizzo di dispositivi come l’activity tracker può risultare utile anche per monitorare disturbi del sonno e del sistema circolatorio, un controllo in più che non può che essere utile.

Ultimo, ma non ultimo, un rinnovato interesse proprio per la salute. Viviamo in un’epoca in cui nessuno, ma proprio nessuno, ignora le conseguenze nocive di un’alimentazione scorretta e di uno stile di vita sedentario. E sebbene questa non sia la ragione principale che spinge i giovani in palestra, è comunque un fattore che viene tenuto in considerazione, specie nell’ottica di un miglioramento generale dello stile di vita.