Celebrati a Fossano i 75 anni di fondazione di Confartigianato Cuneo

Con questa ricorrenza ha esordito il Presidente Confartigianato Fossano Comm. Clemente Malvino, si vuole rafforzare la coesione ed i legami che uniscono da decenni il mondo artigiano e la comunità Fossanese tutta, e che in questo particolare e difficile momento storico acquisisce un significato ancora più intenso e profondo.

Il nostro paese a seguito di questa epidemia , è di fronte a nuove scelte, sia sanitarie, sia economiche che sociali, il paese ha fatto una scelta importante, che ha lasciato e lascierà dei segni indelebili per contrastare questa emergenza ,atta a preservare, il più possibile, il capitale umano, con un costo sanitario, ed economico che sarà elevato e drammatico.

Le piccole imprese , i commercianti, gli artigiani sono allo stremo , molti hanno perso il 50% del fatturato altre addirittura il 100% in questi mesi e la cosa pare non finire ,ci aspettano tempi duri ma come artigiani siamo avvezzi ad affrontare le sfide e le avversità ma sono sicuro che anche questa volta ce la faremo, chiediamo solo allo Stato, alle Istituzioni “ lasciateci lavorare, non subissateci ed opprimeteci di continui balzelli e con questa burocrazia asfissiante”

Data l’impossibilità di organizzare manifestazioni pubbliche che possano generare assembramenti, per la celebrazione del nostro 75° Anniversario abbiamo organizzato in accordo con i Sindaci della Provincia, una cerimonia di commemorazione, presso tutte le 12 sedi comunali delle città in cui siamo presenti con le nostre sedi.

A Fare gli onori di casa il Sindaco di Fossano DarioTallone ,con L’on. Giorgio Bergesio e l’Assessora Donatella Rattalino, mentre la Confartigianato Fossano era guidata dal suo Presidente Comm .Clemente Malvino, i due Vice Aldo Caranta,e Sergio Cravero ,il Referente Fiduciari nonche V.Sindaco di Lequio T. Beppe Trossarello, presenti inoltre il Dott G. Franco Mondino presidente della fondazione CRF ed il Dott. Antonio Miglio presidente CRF spa , Il V. comandate del 32° Genieri la guardia di Finanza, il Presidente Ascom G.Carlo Fruttero con il Direttore Crudo,il già rettore Istituto Salsiani Don del Santo.

Una celebrazione questa, che assume una particolare valenza, e mi vede particolarmente orgoglioso e coinvolto ,sia a titolo personale che come Presidente Confartigianato, nel prendere atto che questa Amministrazione a cui va un sentito ringraziamento da parte di tutta la Confartigianato ,di aver accolto l’istanza di intitolare una via ad un Artigiano, un mio predecessore, nonchè mio avo, il Comm. Dino Malvino, che a conflitto terminato,a partire dal lontano 1945 si è particolarmente distinto ed impegnato per la rinascita della ns Comunità, ricoprendo il ruolo di Vicesindaco ed altri significativi incarichi, vedendolo inoltre tra i fondatori dell’Associazione Artigiani, e poi Presidente Artigiani Fossano per ben 33 anni e Presidente Provinciale per 20 anni .

Oggi più che mai, l’Artigianato non rappresenta solo una categoria professionale,ma bensì un ruolo con l’inscindibile rapporto impresa-persona-famiglia che rappresenta un caposaldo centrale per la vitalità e la sopravvivenza dei nostri territori, delle nostre comunità e delle nostre relazioni sociali, che oggi merita di essere tutelato, sostenuto e salvaguardato.

A Cerimonia terminata Il Presidente Comm Clemente Malvino ha consegnato al Sindaco , la bandiera raffigurante il logo dei 75 anni e la corona con il nome della citta di Fossano d a esporre sul balcone del palazzo Comunale, Il libro storico :l’evoluzione dell’artigianato cuneese nel periodo 1945-2010 Una bottiglia di vino L’Astemia celebrativa dell’iniziativa di raccolta fondi effettuata con Specchio dei Tempi a sostegno delle micro e piccole imprese ha fatto seguito un rinfresco offerto dalla Confartigianato Fossano