A Racconigi, il sindaco Oderda saluta la chiusura dell'anno accademico dell'Unitre

Carissime e carissimi,

mai ci saremmo aspettati di essere costretti ad interrompere le numerose ed interessanti attività dell’Università per le Tre Età a fine febbraio scorso. Purtroppo, come è chiaro a tutti, la decisione è stata inevitabile, considerato il fatto che la priorità assoluta è stata (ed è ancora) quella di salvaguardate la salute di ciascuno di voi. Ci piacerebbe poter scrivere qui ed adesso che per l’inizio del prossimo anno accademico, previsto, come sempre, nel mese di ottobre p.v., tutto questo sarà solamente un doloroso ricordo. Purtroppo, attualmente affermare che la situazione emergenziale è finalmente terminata non è ancora possibile. Al contrario, pur godendo ora di un regime di quasi totale libertà, è proprio in questo momento così delicato che tutti insieme non dobbiamo venire meno al nostro dovere civico, rispettando scrupolosamente le regole che ci sono prescritte per evitare un nuovo peggioramento della situazione epidemiologica, che porterebbe, superfluo scriverlo, a conseguenze dall’esito severo. Pertanto, anche quando verrà il momento delle ripresa delle attività dell’UniTre cittadina, essa non avrà inizialmente la forma classica e conosciuta, bensì avrà inizio virtuale, con modalità di cui vi parleremo nel mese di settembre. Cogliamo l’occasione per ringraziare tutti voi per la pazienza ed il rispetto delle regole che avete dimostrato e per darvi un arrivederci al prossimo anno accademico, con la speranza che tutto possa finalmente tornare alla normalità nel minor tempo possibile, consapevoli, al contempo, che è sempre preferibile prevenire, attraverso un atteggiamento di cautela, piuttosto che curare. Serena estate a tutti voi!

Il sindaco di Racconigi, Valerio Oderda