Borgo San Dalmazzo: giovedì 18 giugno l'ultimo giorno per firmare contro il nuovo biodigestore

giovedì 18 giugno, dalle ore 9 alle ore 12, nell’ambito del mercato settimanale di Borgo San Dalmazzo, verrà allestito in via Boves, di fronte alla Chiesa di San Rocco, il banchetto per la raccolta firme contro l’ipotesi di realizzare in Via Ambovo un biodigestore per il trattamento dei rifiuti organici provenienti da tutta la Provincia di Cuneo e anche da altre zone del Piemonte.