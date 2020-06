I protocolli anticontagio nelle realtà produttive: Confindustria Cuneo pronta a lanciare 13 workshop estivi per i Rspp aziendali

Superata la fase dell’interpretazione delle regole da applicare, si tratta di verificare come esse vengano calate in ciascuna realtà, individuando le eventuali possibilità di miglioramento delle prassi instaurate. Ma non esiste una modalità unica per l’attuazione dei criteri di sicurezza.

«L’obbligo diventa opportunità, ma con caratteristiche assai differenti a seconda del comparto produttivo», spiega Giuliana Cirio, direttore dell’associazione datoriale presieduta da Mauro Gola. «Ecco perché saranno proposti workshop in cui i partecipanti potranno interagire, evoluzione dei webinar informativi tout-court. Il format consentirà di confrontarsi sulle opportunità originate dal protocollo sicurezza e di far sì che le best practice, passino da un’azienda all’altra. Si lavorerà su una check-list predisposta dai nostri uffici in collaborazione con lo Spresal (Servizio di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro delle Asl Cn1 e Cn2) in base alla quale ogni azienda illustrerà come ha risolto le questioni in analisi. Il questionario si ispira alla check-list utilizzata dallo Spresal (Servizio di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro delle Asl Cn1 e Cn2) per l’effettuazione dei controlli presso le aziende».