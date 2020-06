Maltempo, Coldiretti Cuneo lancia l'allarme grandine per i raccolti

È un pazzo giugno quello che stiamo vivendo, con una novantina di eventi estremi registrati in sole due settimane in tutta Italia, più del doppio rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. È quanto emerge dal monitoraggio di Coldiretti sulla base dei dati dell’European Severe Weather Database, che evidenzia i danni provocati nelle campagne da violenti nubifragi, grandine e bufere di vento, che non stanno risparmiando neppure la Provincia di Cuneo.