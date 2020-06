Mombasiglio: Provincia asfalta due chilometri di strada

"È stato fatto un ottimo lavoro, nonostante il blocco delle attività legate al Covid-19 - ha dichiarato il sindaco, Aldo Michelotti -. Viene così completato un intervento avviato due anni fa. In concomitanza, l'Acda ha sistemato in modo egregio anche i vari pozzetti" .

Il primo cittadino ha aggiunto: "È stato fatto uno sforzo notevole, viste le disponibilità sempre al limite di tutte le amministrazioni. Un grande grazie quindi a quea provinciale e a tutti i dipendenti che lavorano sul e per il territorio. Per loro immagino sia molto difficile venire incontro a tutte le richieste di noi sindaci, però posso dire in tutta franchezza che ho sempre trovato cortesia e disponibilità. Grazie anche all'Acda per il lavoro svolto".