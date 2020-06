Mondovì e attività sportiva in aree pubbliche: prorogata la scadenza per la presentazione delle domande

Prorogato fino alle ore 12 di mercoledì 24 giugno il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse per usufruire gratuitamente di aree pubbliche all’interno di giardini e parchi cittadini per lo svolgimento di attività di fitness, pratica sportiva, attività motoria in genere, di promozione sociale, culturale, ludico/ricreativa ed attività relative ai centri estivi.