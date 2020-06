Saluzzo, premio a tre alunne delle medie con i voti più alti

Si sono distinte per meriti scolastici e per i voti più alti, dati dalla sommatoria dei voti di prima e seconda, più quelli del terzo quadrimestre di terza: Benedetta Corno della 3 D con la media del 9,73; Angelica Quaglia 3° E media del 9,70, e Valentina Risso 3° B di Manta, stessa media di 9,70.

Le tre alunne sono state premiate nella mattinata di sabato 13 giugno alla ex caserma Musso dal cav. Nicola Aprile, promotore della rassegna “Liberi incontri di cultura generale per la terza età". Alla premiazione erano presenti una ventina di persone con la dirigente dell'Istituto comprensivo di Saluzzo Leda Zocchi, la collaboratrice vicaria Marcella Testa, l'assessore Fiammetta Rosso in rappresentanza del Comune, le famiglie delle premiate.