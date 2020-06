Savigliano, a Palazzo Taffini riparte la musica con il "Festival pianistico di Primavera"

Riparte la musica dal vivo nelle sale italiane e enerdi 19 giugno alle ore 21 lo splendido Salone d’onore del Palazzo Taffini (via Sant’Andrea 53) tornerà ad accogliere lo scambio di emozioni tra musicista e pubblico nel primo concerto del "III Festival Pianistico di Primavera" organizzato dal Civico Istituto Musicale G.B. Fergusio che, dopo aver attivato le lezioni a distanza, da lunedi 15 giugno ha aperto la scuola per le lezioni individuali in presenza.

Il festival, leggermente posticipato rispetto agli anni precedenti dalle direttive nazionali, è dedicato a giovani concertisti emergenti e si svolge con la direzione artistica di Luigi Dominici e Michelangelo Alocco. In questo momento la partecipazione dei giovani interpreti, che nella rassegna animeranno nuovamente il palcoscenico, è ancor più segnale di buon auspicio per il vasto mondo del professionismo dell’arte “silenziato“ dall’emergenza sanitaria. A inaugurare il festival interverrà Liza Shtelmakh, interprete al pianoforte di musiche di Bach, Chopin, Brahms e Ravel.

Liza Shtelmakh, nata in Ucraina nel 1993, studia il violino e la teoria musicale al Liceo Musicale ‘M. Lysenko’ di Kiev. Attualmente risiede a Torino dove prosegue con gli studi presso il Conservatorio Statale di Musica ‘Giuseppe Verdi’ di Torino nelle facoltà di pianoforte (classe del M° Bruno Bosio) e composizione (classe del M° Giulio Castagnoli). Si esibisce in qualità di solista, accompagnatrice (pianoforte e organo) e nell’ambito cameristico principalmente a Torino e in Piemonte. Sempre al Palazzo Taffini alle 21 avranno luogo i concerti di Martina Baroni venerdì 26 giugno e Luca G. Troncarelli venerdì 3 luglio. L’ingresso alle tre serate sarà gratuito. A tutela della sicurezza di tutti, nell’accesso in sala verranno messe in atto le normative in vigore (ingresso contingentato, distanziamento, mascherina, sanificazione, ecc.). La Rassegna si svolge in collaborazione con Banca Cassa di Risparmio di Savigliano, Fondazione CRS, Comune di Savigliano-Assessorato alla Cultura e Consulta Cultura, Comuni delle sedi decentrate del Civico Istituto Musicale G.B. Fergusio, Regione Piemonte. Info in segreteria (al pomeriggio) tel. 0172.712269, cell. 347.5794078, info@fergusio.it, sul sito www.fergusio.it e sulla pagina Facebook