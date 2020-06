Savigliano, l’Informagiovani da oggi riapre su appuntamento con tutti i servizi

Da oggi, martedì 16 giugno, riapre dopo i mesi di chiusura da lockdown anche lo sportello Informagiovani di Savigliano. Lockdown che non ha comunque fermato le attività e i servizi per i giovani saviglianesi che si immettono nel mondo del lavoro o guardano verso nuovi studi.

“Abbiamo continuato a tenere attivi alcuni servizi come la prenotazione Inps - spiega Mariella Carta - con uno sportello telefonico aperto il martedì, e poi abbiamo proseguito il servizio per la stesura dei Curriculum, sempre in modalità telefonica, certo non c’era il vis à vis che per noi è molto importante in particolare quando ci interfacciamo con gli stranieri”.

Approfittando della temporanea chiusura l’Informagiovani ha potenziato il sistema online, sia sito sia Facebook. Inoltre, due sono state attivate alcune collaborazioni per far fronte alle difficoltà create dall’emergenza sanitaria. “In collaborazione con la Consulta Giovani abbiamo creato il supporto scolastico “Chiedimi” per i ragazzi delle scuole medie, che è stato molto apprezzato. Con la Consulta Famiglia abbiamo attivato inoltre l’”Adozione digitale”, per la condivisione della connessione internet tra vicini di casa, e abbiamo inoltre messo in contatto alcune famiglie per dare supporto sulla didattica a distanza, ovvero “adottare” un bambino, solitamente della scuola primaria, per aiutarlo nel scaricare compiti online, aiutare nel ricaricare, un servizio che ha funzionato, abbiamo avuto 17/18 persone che sin sono rese disponibili e una decina di abbinamenti. Le richieste hanno funzionato molto e bene”.

Prima che ci fosse il lockdown era inoltre stato attivato il servizio di babysitting risolto in particolare ai ragazzi a casa dagli studi universitari, anche questo riattivato.

Da oggi, la sede dell’Infomagiovani riapre ufficialmente con tutti i servizi su prenotazione: “Si può prendere appuntamento per i Curriculum e per supporto sia per il mondo del lavoro che della scuola. Un servizio che vorrei riprendere è quello dell’orientamento dopo la maturità. Durante questo periodo ho realizzato dei video e sto pensando di potenziare questa attività, vorrei poi riuscire a organizzare magari degli incontri formativi al parco, per non avere problemi di spazio e di contingentamento. Attività di questo tipo per fornire idee chiare a chi ha bisogno di entrare nel mondo della scuola”.

Restando sul mondo dell’occupazione, secondo i recenti dati Istat, quella italiana è in calo nel primo trimestre del 2020, ad aprile con un peggioramento al 57,9%. Crescono inoltre i cosiddetti inattivi, coloro che non cercano lavoro, tra i 15 e i 64 anni. Una situazione non facile. Nel saviglianese tuttavia per quanto riguarda i giovani, sembra non ci sia stato un calo tra domanda e offerta, anzi. “Si sono aggiunti tantissimi annunci di lavoro - confermai Carta - specie nel settore sanitario, dalla ricerca di infermieri agli oss, ma anche in altri ambiti, dall’impiegata commerciale agli addetti alle vendite di settore. Ci aspettavamo tutti un calo che non è avvenuto anche per quanto riguarda le offerte di lavoro. Quello che è venuto a mancare è stato indubbiamente il lavoro stagionale.

Dopo l’emergenza sanitaria e in considerazione di tutte le misure di sicurezza da mantenere anche sul posto di lavoro ci saranno tuttavia dei cambiamenti.

“Alcune imprese hanno apprezzato alcune modalità che resteranno attive, alcune pratiche sicuramente cambieranno soprattutto grazie allo smartworking. Inoltre, se questa modalità finora è stata in generale a carico del lavoratore, presto le aziende si struttureranno per supportarlo meglio, anche perché porta a numerosi vantaggi da un lato e dall’altro".