Regione Piemonte: misure straordinarie per lo sport 2020, contributi alle A.S.D.

La LND Piemonte e Valle d'Aosta ha pubblicato le informazioni relative al bando indetto dalla Regione Piemonte “Misure straordinarie per lo sport 2020 – Covid 2020” a disposizione di ASD, SSD, FSN, DSA ed EPS gestori di impianti sportivi, per un importo complessivo di Euro 4.350.000,00.

Il Bando è finalizzato alla parziale copertura delle spese correnti dei soggetti sotto indicati, sostenute nel periodo previsto dal bando per il loro regolare funzionamento, per l’organizzazione dell’attività e per la fruizione in sicurezza delle sedi, degli impianti e delle attività sportive e fisico motorie.

Oggetto del bando: L.R. 93/95 – D.C.R. n. 70 – 7674 del 5.05.2020 – D.G.R. n. 4-1440 del 30.05.2020. Misura 5.1. – Misure straordinarie per lo sport 2020 – Emergenza Covid 19. Approvazione dell’Avviso per la presentazione delle istanze di contributo, della tabella di valutazione e delle regole di compilazione.

Presentazione domande: da lunedì 15/06/2020 alle ore 09:00

Scadenza presentazione domande: venerdì 03/07/2020 alle ore 12:00

Bando

Chi può partecipare

Tipologia A): Associazioni e Società sportive dilettantistiche, senza fini di lucro, affiliate ad una Federazione sportiva o a una Disciplina sportiva associata e/o un Ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP;

Tipologia B): Federazioni sportive, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI o dal CIP esclusivamente in qualità di gestori degli impianti.

Dotazione finanziaria

Tipologia A): Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, senza fini di lucro, affiliate ad una Federazione sportiva o a una Disciplina sportiva associata e/o un Ente di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI o dal CIP: euro 4.000.000,00;

Tipologia B): Federazioni Sportive, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP, esclusivamente in qualità di gestori di impianti sportivi: euro 350.000,00.

Come presentare domanda

Le domande dovranno essere inviate a partire dal giorno 15.06.2020 ore 9.00 fino alle ore 12.00 del giorno 3.07.2020 e dovranno essere compilate sulla piattaforma Sistema Piemonte – Coordinamento delle Politiche e Fondi Europei – Bando L.R: 93/95 – Misure straordinarie per lo sport 2020 – Emergenza Covid 19 http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/turismo/servizi/904-bandi-cultura-turismo-e-sportfinanziamenti-domande

Struttura di riferimento

Direzione Coordinamento delle Politiche e Fondi europei – Settore Sport e Tempo Libero

Contatti tel. 011 – 4321032 – 011- 4323826 – 011 – 4322868

indirizzo di posta elettronica: sport@regione.piemonte.it