Casse di Risparmio, tornano a riunirsi i Gruppi europeo e mondiale: Ghisolfi rappresentante italiano

Torna a riunirsi, da Roma in collegamento internet con le altre sedi internazionali, il Gruppo europeo e mondiale delle Casse di risparmio, nel quale l'Italia è rappresentata, dal 2018, dal Banchiere e scrittore Beppe Ghisolfi, nel ruolo di Vicepresidente e tesoriere del primo e di Consigliere direttivo del secondo.

Il Gruppo delle Casse di risparmio, che ha come Direttore generale di entrambe le Istituzioni Chris De Noose, estimatore del Prof. Ghisolfi e del suo impegno a favore dell'alfabetizzazione economico-finanziaria, ha come Presidente europeo il tedesco Helmut Schleweis e come vertice mondiale lo spagnolo Isidro Fainé.