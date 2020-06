Cliniche dentali all'estero: come trovare le migliori in Croazia

Il turismo dentale rientra nel macrosettore del medical tourism e fa riferimento alla tendenza di recarsi all’estero per sottoporsi alle cure odontoiatriche al fine di riuscire a risparmiare sulle prestazioni, anche quelle più invasive che, in Italia risultano essere piuttosto dispendiose. Inoltre, assai diffuse sono le pratiche di estetica dentale. È un fenomeno in continua crescita: molti italiani scelgono la Croazia per farsi curare i denti.

Le ragioni di un tale successo sono molteplici. Prima di tutto, il turismo dentale è particolarmente conveniente: un buon rapporto qualità/prezzo è ciò che qualsiasi persona che acquista un prodotto o un servizio desidera. Cure di alto livello, con un’ottima resa terapeutica, a costi decisamente inferiori rispetto a quelli previsti dai professionisti del settore sul territorio italiano: il risparmio arriva fino al 70%. È indubbiamente una prospettiva allettante.

L’importante, come sempre quando si parla di scegliere un servizio professionale, e a maggior ragione trattandosi di una questione di salute, è quella di affidarsi a professionisti del settore che possano garantire un risultato ottimale. È quindi fondamentale individuare i migliori dentisti in Croazia e operare le proprie valutazioni in base alle proprie esigenze. I professionisti sono di grande esperienza, specializzati e sempre aggiornati, inoltre vengono rilasciate garanzie scritte di valenza pluriennale sugli interventi e sui materiali utilizzati che sono certificati ISO e a norma rispetto alle direttive dell’Unione Europea.

Un altro motivo per cui vale la pena farsi curare i denti in Croazia sono i tempi piuttosto veloci. Gli interventi sono gestiti in pochi giorni, mentre in Italia possono richiedere mesi: basti pensare che di solito è possibile recarsi presso gli studi in Croazia anche nei giorni festivi. È un dettaglio non da poco: chi deve sottoporsi a un intervento all’estero deve comunque organizzare un viaggio, seppure esso sia piuttosto comodo (la Croazia è collegata bene all’Italia). Il tutto deve essere compatibile con le esigenze lavorative e famigliari. Grazie alla flessibilità delle cliniche, è infatti possibile prenotare una visita anche nel fine settimana, così da agevolare l’organizzazione del viaggio. Non si trascuri, poi, l’eventualità di cogliere l’occasione per concedersi una vacanza.

Come trovare le migliori cliniche in Croazia

Online sono disponibili tutte le informazioni necessarie alla scelta della clinica che più è adatta alle proprie esigenze. Su un portale dedicato, come dentisti-croazia.it si avrà un’ampia rassegna dei servizi disponibili e l’indicazione delle migliori strutture a cui rivolgersi. In una sezione riservata ai prezzi sarà possibile avere un quadro indicativo del tariffario, per rendersi conto di quanto sia il risparmio medio effettivo.

Si ponga il caso che occorra un intervento di devitalizzazione. Basta scegliere dal menu relativo alle cure dentali questo tipo di trattamento e si avranno tutte le informazioni sullo stesso: in cosa consiste, quando è necessario, come si esegue, perché farlo.

Non si è lasciati soli in nulla, nemmeno per ciò che concerne l’organizzazione della trasferta e l’alloggio. Cliccando su “Trasporti”, si hanno tutte le indicazioni per il viaggio con i vari mezzi di trasporto. Si offrono consigli anche su dove pernottare. Ma prima di tutto ciò, occorre chiaramente scegliere una clinica: nell’area del sito apposita si avrà a disposizione una panoramica delle migliori e dei relativi servizi prestati con la possibilità di chiedere un preventivo personalizzato. Non si trascuri l’opportunità di leggere le testimonianze di chi ha già fatto l’esperienza del turismo dentale.